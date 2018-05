El 1 de mayo sirve para denunciar la "precariedad laboral" de los trabajadores

Una treintena de personas se concentró este 1 de mayo frente al Hospital de Valverde, a las doce del mediodía, para reclamar “Trabajo con dignidad y derechos”. La concentración fue convocada por Intersindical Canarias, Iniciativa por El Hierro-Izquierda Unida Canaria (IpH-IUC), el Partido Comunista de Canarias y Podemos.

Los asistentes procedieron a la lectura de una manifiesto en el que dice que la izquierda política y sindical herreña ha acordado no sólo su celebración unitaria sino recuperar plenamente su carácter reivindicativo en correspondencia con la situación de la clase trabajadora en El Hierro.

Se trata –señalaron-- de “una situación marcada por la precariedad permanente, en la mayoría de los casos ejecutada desde las administraciones públicas, con unos salarios bajos y muchas veces por debajo del convenio, y el incumplimiento de los derechos mínimos que garantizan unas normas laborales cada vez más recortadas".

Este primero de mayo “hemos querido reflejar la lucha contra la privatización de la sanidad, que se ha convertido en parte del botín de las elites empresariales canarias y que se concreta también en la lucha del sector de las ambulancias y en unos servicios sanitarios dignos para la isla”.

“Desde la coincidencia en la acción y en la movilización consideramos que en ésta y en las movilizaciones que necesariamente están por venir no sobra ningún colectivo ni organización, que hoy no estemos todas no significa que no consideremos compañeros y compañeras de lucha a aquella gente, organizada o no, con quienes coincidimos en la necesidad de defender y profundizar en nuestro derecho como mayoría, y a quienes hacemos un llamamiento sincero a participar en las próximas movilizaciones, porque entendemos que este primero de mayo es un paso más en un camino de lucha”, termina diciendo el manifiesto.