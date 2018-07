Frontera advierte con sanciones de hasta 3.000 euros por vertidos ilegales

El Ayuntamiento de La Frontera ha colocado varios carteles para sensibilizar a los vecinos sobre el uso reglamentario de los depósitos de basura así como de la necesaria utilización del Punto Limpio existente para la tirada de materiales específicos.

Los carteles informan y alertan a la población sobre las malas prácticas en la tirada de basura con sanciones, fijadas por la ordenanza municipal ya vigente, de hasta 3.000 euros a las personan que incumplan la misma.

Se han colocado en zonas conflictivas como en El Matorral, Tigaday o Los Sargos, entre otras, con la intención de acabar con el problema de las malas prácticas por parte de algunos vecinos a la hora de depositar todo tipo de residuos.

El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta ha querido precisar la necesidad de concienciar y recordar a la población la obligación de no dejar las bolsas fuera de los contenedores así como de no tirar escombros o de no depositar residuos no domésticos en los mismos y ha pedido la colaboración ciudadana para cuidar y mantener limpio el municipio.