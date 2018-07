El PSOE denuncia que la cancha del CEIP Tigaday no estará lista al inicio del curso

Los alumnos y alumnas del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Tigaday, en el municipio de Frontera, comenzarán las clases con las instalaciones en obras, debido a la lentitud en la construcción del nuevo techado de la cancha.

Una circunstancia que, casi con total seguridad, va a afectar a la normal actividad del centro en el inicio del curso. La diputada herreña del PSOE en el Parlamento canario, Ana González, responsabiliza de esta falta de previsióna la Consejería de Educación del Gobierno regional.

El Ejecutivo autonómico anunció la adjudicación de esta obra en abril, con el compromiso de que se ejecutara en cuatro meses desde la fecha de su comienzo, "y no fue hasta este mes cuando comenzaron los primeros trabajos, aunque en la actualidad no hay operarios en el colegio, lo que no hace sino acrecentar los temores de que las obras se prolonguen durante el periodo de clases, una preocupación de padres y madres de alumnos que también comparte el PSOE".

La parlamentaria herreña señala que "a día de hoy, a las puertas ya de agosto, las únicas obras que se han llevado a cabo son el vallado del campo, la apertura de una zanja y la tala de unos árboles, pero la ausencia de trabajadores lleva a pensar en lo peor: que el curso escolar empezará con este proyecto en plena ejecución".

A juicio Ana González, "la Consejería regional de Educación debió realizar todas las gestiones precisas para que, tras adjudicar la obra en abril, la empresa adjudicataria la llevara a cabo en los meses de vacaciones del alumnado, que es lo lógico en estos casos. De lo contrario, los niños y las niñas del CEIP no podrán usar la cancha cuando retornen a las aulas".

La diputada de El Hierro avanza que pedirá explicaciones sobre este asunto a la consejera de Educación, Soledad Monzón (Coalición Canaria) y tomará cuantas iniciativas sean precisas para que los escolares no se vean perjudicados por esta mala gestión del Gobierno autonómico, que, según enfatizó, pudo y debió haberse evitado.

La nueva instalación prevista tendrá un coste de 227.233 euros y una superficie de 1.142 metros cuadrados.