Tomás Padrón: "Creo que hay que decir Sí al Parque Nacional Marino"

El ex presidente del Cabildo condisera que El Hierro de hoy es fruto de una apuesta que se hizo desde el Gobierno en 1979 y deja claro que está a favor del Parque Nacional Marino.

"En otros sitios se apostó por el desarrollismo desmesurado turístico, nosotros por potenciar el sector primario, y dotar de servicios e infraestructuras imprescindibles a la Isla. No es que le dijeramos que no al turismo, ¿pero cómo se podía hablar de turismo sin agua corriente, con carreteras sin asfaltar, sin sanidad ni comunicaciones adecuadas?" .

Y sigue: "Teníamos que apostar por un desarrollo coherente con nuestras materias primas. Por ejemplo, recuperando el balneario del Pozo de la Salud, que estaba destruido y era un recurso natural propio. Se planificó y se recuperó".

Tomás Padrón cree que "el problema es que hoy no se planifica. La clase política se estructura a cuatro años para poder inaugurar cosas. No plantan pinos porque no se pueden inaugurar hasta dentro de 30 años".

Considera que aún falta mucho por desarrollar: "Nuestra apuesta pretendía que la agricultura caminara hacia un 100% ecológica, que la ganadería fuera ecológica, un turismo de naturaleza y tranquilidad, una reserva marina, ahora aparece un Parque Nacional Marino... Yo creo que hay que decir sí al Parque Nacional Marino, porque es un coplemento por nuestra apuesta por el desarrollo sostenible desde hace muchos años".

Es consciente de que hay mucha gente en contra del Parque, pero señala que "el desarrollo de ese Parque y su normativa debe ser adaptado a la realidad socioeconómica de la isla de El Hierro".

No cree "que sea muy complicado de negociar por las instituciones públicas de la Isla con el Estado. La creación de un Parque Nacional Marino por primera vez permite adaptar su normativa a nuestras características e idiosincracia en todo lo que le puede afectar. Creo que el Estado estaría en disposición de ajustarlo. Y creo que habría que hacer ese trabajo antes de que se vote la consulta popular".