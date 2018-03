El ministro recomienda geoparques, flores, patios cordobeses y 80 Barcelós

Atención amantes de la música moderna. El ministro de Educación, Cultura y Deporte cerraba hoy el consejo de ministros recomendando el Viñarock de Villarobledo, Albacete. Un acontecimiento que califica de "cita ineludible" y para el que ya no le quedan adjetivos, bien porque el ministro no sea amante de la música moderna y más del chotis, la zarzuela o la música sacra; bien porque el noveno Barón de Claret no sabe que el evento empezó llamándose Festival Nacional de Música Apocalíptica y que no lo cambiaron de nombre por considerarlo blasfemo o inadecuado sino por aprovechar la ocasión para celebrar las 32.000 hectáreas de viña peleona de la región. En cualquiera de los casos, nos parece interesante preguntar qué parte del cartel le parece más ineludible al ministro. ¿Le Boikot, Lendakaris muertos, Mamá Ladilla o Narco?

¿Acaso le gustan al ministro Def con Dos, cuyo Cantante César Strawberry acaba de ser condenado por el Tribunal Supremo por seis tuits que, según los jueces, "alimentan el discurso del odio, legitiman el terrorismo como fórmula de solución de los conflictos sociales"? O los grupos redskin Kaos Urbano o Non Servium, con sus Cabezas rapadas, pateando las calles / Cabezas rapadas, vigilando los barrios / Cabezas rapadas, controlando los metros y sus tatuajes A.C.A.B.?

¿Se identifica con Narco y su balada a las fuerzas de seguridad, "cerdos uniformados", y como ellos está harto De Estar Vigilados / Estamos Hartos De Polis Corruptos Estamos Hartos De Cuadriculados / Estamos Hartos De Tanto Control? Quizá sale del armario como fan silencioso de Soziedad Alkoholika, acusados por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) de proetarras, permanentemente vetados en los ayuntamientos del PP, porque sus letras “recogen opiniones con excesos verbales, hirientes y desafortunados”. O le zumban la rumba Lendakaris muertos y su homenaje al final d el Txitxarro, la Fabrik del alto de Itziar.