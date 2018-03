Una organización de altos vuelos

Miles de millones de espárragos llegan volando desde Perú hasta Madrid todos los años. No es el guión de una mala película de ciencia ficción ni la migración de unas aves solitarias sino la realidad de la importación. Iberia es la encargada de traer cinco millones de kilos de espárragos al año para su distribución al mercado nacional y europeo.

En este post explicamos cómo se realiza el transporte aéreo de mercancías perecederas, como flores, fruta, verdura, pescado y carne, desde América hasta España. Todos los aviones de la compañía española traen en sus bodegas mercancía, además de las maletas de los pasajeros. Para Iberia el transporte de mercancías perecederas supone el 29% del total de productos que cargan en sus bodegas, siendo este porcentaje del 63% si hablamos de vuelos que conectan América con España y de un 11% en sentido inverso, es decir, la exportación que se realiza desde España hacia América.

La regla de oro para que los productos perecederos lleguen frescos hasta el consumidor es no romper la cadena frío, por lo que hay que mantenerlos a la temperatura que marca el productor. Por tanto, dependiendo de qué producto sea viajará de una forma u otra. Aunque Iberia no se encarga de preparar el embalaje de los productos que transporta, asesora a los importadores de cómo hacerlo después de sus años de experiencia. La rapidez de la operación es algo básico para que los alimentos no pierdan frescura, por lo que en muchos casos el producto va desde el campo de producción a la mesa en menos de 48 horas.