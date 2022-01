Aburto garantiza que la llegada del AVE a Bilbao será soterrada en un protocolo que se firmará “próximamente”

El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno vasco, Iñaki Arriola ha anunciado que el protocolo de actuación institucional que definirá las actuaciones y el presupuesto de la llegada del AVE a Bilbao se firmará "próximamente". Tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y el Gobierno vasco, el pasado noviembre se estableció que Bilbao y Vitoria contarán con sendas estaciones "provisionales" para la llegada del AVE. En el caso de Bilbao, eso implicaría crear una terminal temporal en Basauri y un servicio de Cercanías que llegaría hasta la estación Abando-Indalecio Prieto, en el centro de la ciudad. Eso sí, entre las condiciones para dicho acuerdo que ha garantizado el alcalde de la ciudad, Juan Mari Aburto, se encuentra el hecho de que la llegada del AVE a Bilbao sea soterrada y que la gestión de la misma "no esté al vaivén de cambios políticos de Madrid".

El AVE de Bilbao se quedará en Basauri y el de Vitoria también tendrá una primera estación provisional

En la misma estación que uniría la alta velocidad con Bilbao, Arriola ha explicado este miércoles que desde el Gobierno vasco "siguen trabajando de forma coordinada" con el Ministerio de Transportes y las instituciones locales, en este caso, el Ayuntamiento de Bilbao. "Seguimos trabajando, evidentemente los objetivos que tenemos en cuanto al TAV son objetivos ambiciosos, pero espero que próximamente podamos seguir avanzando en este camino largo, pero necesario para hacer realidad el tren de alta velocidad y la integración del TAV en las capitales, en este caso en Bilbao", ha explicado el consejero durante la visita a la exposición fotográfica del concurso internacional ‘Caminos de Hierro’, que permanecerá hasta final de mes en la estación de Abando.

Por el momento, según ha confirmado, "no hay una fecha prevista" para la reunión en la que se firme el protocolo, pero ha aclarado que el objetivo del mismo es "determinar los compromisos de todos los socios y establecer las formas de gestión para llevar adelante esos compromisos". Tampoco ha dado detalles sobre los costes del proyecto, puesto que ha asegurado que una vez que se establezcan los objetivos podrán determinar cuáles serán los costes reales que cada una de las instituciones deberá sufragar. "En el protocolo se determina la voluntad de todos los participantes y ese es el elemento básico para poder avanzar después".

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha explicado que "se está a punto de cerrar un acuerdo" y lo espera para las próximas semanas por lo que, lo ha descrito como un proyecto que "no tiene retorno" que avanzará "a la velocidad de crucero necesaria" para "cuanto antes disfrutar del tren". "Espero que, en breves fechas, podamos cerrar ese protocolo con el Gobierno vasco, con el Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento de Bilbao, donde van a quedar dos cosas muy claras: la primera que esa estación de Basauri no va a entrar en funcionamiento hasta que se inicien las obras para llegar a Abando soterrados y la segunda es la encomienda de gestión con lo que no se estará al vaivén de cambios políticos que pueda haber en Madrid", ha anunciado este martes en una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press.

Con la firma de dicho acuerdo, el administrador ferroviario de Euskadi, Euskal Trenbide Sarea (ETS), podrá adjudicar las obras y supervisar su ejecución mientras que el Estado se seguirá encargando de parte de la financiación a partir de un descuento en el Cupo que se abona cada año. El proyecto, cuyas obras comenzaron en 2006, acumula un gasto de 3.833 millones de euros y su finalización no se prevé hasta, al menos, el año 2026.