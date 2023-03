La batalla electoral de Vitoria pasa de la arena política a las 'stories' de Instagram

“Esto no es Bilbao”, admitió la candidata del PNV a la alcaldía de Vitoria, Beatriz Artolazabal, en su primera rueda de prensa como tal. ¿Qué supone esa constatación? Para su partido, que la hegemonía no está garantizada y que hay que ganarse cada voto en una precampaña ya lanzada para los comicios de mayo. Y, para los demás, que es la gran plaza que se puede conquistar en una mapa mayoritariamente 'jeltzale'. Solamente la batalla por la Diputación de Gipuzkoa entre el PNV y EH Bildu parece igual de cerrada, aunque en el caso de la capital hasta el PP se ha apuntado a la pelea por un cetro al que también miran EH Bildu y PSE-EE. Las elecciones de 2019 dejaron a nacionalistas y socialistas como las dos primeras opciones y, aunque gobiernan en coalición, la candidata Maider Etxebarria se está queriendo presentar como una alternativa más al PNV. En los últimos días, Artolazabal y Etxebarria han llevado esa pugna por la notoriedad hasta el extremo de haberse convertido casi en 'influencers' en las redes sociales.

En el caso de Artolazabal, que este sábado ha sido agasajada en un mitin en el que ha intervenido también el lehendakari, Iñigo Urkullu, se ha mostrado haciendo compras en el mercado de abastos, inaugurando bares, jugando con perros, tomando café, leyendo el periódico en la terraza, visitando la estatua de Celedón y, sobre todo, paseando por barrios de toda la ciudad. Con una pequeña carpa y con folletos personalizados para cada distrito, la candidata aprovecha la agenda liberada tras haber sido consejera del Gobierno de Urkullu para hacer una inmersión de urgencia en la vida local. Ha estado en San Martín, en Adurza, en Lakua y en otros lugares. Y todo ello lo comunica con 'stories' de Instagram y abundantes mensajes en Twitter. Suele terminar sus vídeos con un “Zure ondoan”, 'a tu lado' en euskera.

El objetivo de esta sobreexposición es doble. El primero es compensar que no tiene presencia en las instituciones más cercanas. “Somos los únicos que no estamos y, si no hacemos esto, estamos perdidos”, confiesan en el PNV. El segundo, particularmente con un reportaje en el 'Diario de Noticias de Álava', es reafirmar el vitorianismo de Artolazabal después de que admitiera que no reside en el término municipal sino en la localidad limítrofe de Arrazua-Ubarrundia. La exconsejera ya hacía vida en Vitoria y, de hecho, fue siete años edil, pero no se quiere descuidar un elemento muy sensible para la idiosincrasia de la ciudad.

Etxebarria también se ha sumado a la moda de las redes sociales. El pasado fin de semana propuso un 'referéndum' en Twitter sobre si eran mejores las gildas de anchoa o las de boquerón. Pero el vídeo que más se ha querido destacar -hasta se está difundiendo en YouTube- es el que aparecen ella y el líder del PSC, el exministro Salvador Illa, corriendo por la ciudad:

👟 Durante la visita de @salvadorilla a #VitoriaGasteiz, le enseño nuestra preciosa ciudad mientras practicamos #running, una afición común.

En el recorrido le expongo mis planes para ella, apostando por el cambio tranquilo y la escucha activa.#VitoriaEnPositivo #BaietzGasteiz pic.twitter.com/4gojssFKLO — Maider Etxebarria (@metxebarria_vg) 14 de marzo de 2023

En el plano más político, Etxebarria -que ya recibió el aval de Pedro Sánchez hace unos meses- quiere ser primera fuerza. En el partido interpretan que en 2019 quedaron muy cerca -incluso creen que se cocinaron encuestas para favorecer una pugna entre PNV y EH Bildu- y que realmente es posible otra victoria como la de Patxi Lazcoz en 2007. Y no está escatimando la candidata en críticas al PNV y a Gorka Urtaran, el alcalde que ha apoyado esta legislatura. Ha afirmado también que Artolazabal es más de lo mismo. “Un cambio tranquilo para construir Vitoria en positivo” es una de sus ideas-fuerza.

Ni siquiera el propio PNV está evitando matizar algunas políticas de Urtaran, particularmente en el ámbito de la movilidad tras la llegada del BEI. Aunque esta línea electrificada está siendo un éxito de usuarios (un 40% más que las líneas convencionales anteriores), ha generado críticas por el tráfico rodado en el sur. Y, en su visita a Adurza, Artolazabal habló de cambios y de más aparcamientos para vehículos privados.

EH Bildu afronta con expectativas el proceso electoral en Vitoria tras haber superado el golpe que supuso la salida de su gran activo local, Miren Larrion, que ha sido condenada por haber suplantado la identidad de una compañera y que explicó después los problemas de salud mental que ha sufrido. Su candidata es Rocío Vitero. Y ha prometido “honestidad” y “honradez” frente a la corrupción. La coalición mira al PNV y a las palabras de Artolazabal, que dio por “amortizado” el 'caso De Miguel' aunque precisamente ahora los implicados, exdirigentes del PNV, van a tener que entrar en prisión. “Se empeñan en decirnos que la corrupción del 'caso De Miguel' está amortizada. Señora Artolazabal: lo que está amortizado es su partido, el PNV”, clamó Vitero. En su candidatura va como 'número dos' el parlamentario Unai Fernández de Betoño.

En el caso del PP, que gobernó con Alfonso Alonso de 1999 a 2007 y con Javier Maroto de 2011 a 2015 pero que se desplomó en 2019, se ha descolgado esta semana anunciando un “vuelco electoral”. Sus propias encuestas le auguran un salto de cuarta a primera fuerza en la ciudad, como expusieron con toda la intención en un acto público. La candidata es Ainhoa Domaica, bregada tanto en la institución municipal como en la Diputación. Es poco conocida, como Vitero, y contará con Iñaki García Calvo como 'número dos'. El quinto espacio lo representa la coalición de Podemos, IU y Alianza Verde, que sigue a la espera de confirmar si Equo se suma. No cambiará la candidata, Garbiñe Ruiz, pero la propuesta es que la cabeza visible de este espacio desde 2015, Oskar Fernández, sea 'número dos'.

Lo que sí es una constatación es que una mujer será la ganadora por vez primera en la historia. Se quedaron más o menos cerca María Jesús Aguirre -la madre de Urtaran-, Leticia Comerón o la propia Miren Larrion en dos ocasiones, pero el honor recaerá en una de las cinco candidatas en 2023. Tampoco en las otras capitales ha habido una regidora, con la excepción de la franquista Pilar Careaga en Bilbao. Ocurre lo mismo en las diputaciones y en Ajuria Enea.