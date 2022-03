En nombre del olvido de los mayores olvidados

Han pasado ya dos años desde que la pandemia iniciara su peor versión en la residencia de mayores Sanitas San Martín. Vitoria-Gasteiz y Araba-Álava sufrieron en primera línea la afectación de un ámbito ya de por sí denostado por las instituciones y la comunidad en general. El olvido de las personas que nos precedieron no es sino un adelanto del propio olvido que padeceremos nosotros mismos en un futuro incierto, más próximo a una ruleta que a otra cosa. Por eso quizá no sea mejor seguir mirando para otro lado.

Que el 5% (al menos 1.189) de los mayores residenciados en la Comunidad Autónoma Vasca haya fallecido en estos dos últimos años a causa de la COVID-19, tal y como publica esta semana elDiario.es, resulta una cifra, cuando menos, alarmante. Sin embargo, parece no tener una importancia real a nivel político ni social.

La COVID-19 no ha hecho más que profundizar en la herida de los sectores ya de por sí cogidos con alfileres. Las residencias de mayores no eran, no son ni serán un lugar ideal al que acudir, solo un mal necesario en un sistema productivo que, cada vez, tiene menos en cuenta a quien contribuyó a perpetuarlo.

Las residencias de mayores, cada vez más en manos del capital inversor, ya sea religioso, sanitario o bancario, no son sino negocios con los que hacer dinero a costa de no cubrir las necesidades de quienes debieran amparar. Y el virus se instaló firme y tenaz a costa de ello.

Como persona de referencia de un familiar en una residencia concertada por la Diputación Foral de Álava sufrí en primer grado la incertidumbre y la angustia de ser uno de los primeros alaveses en tener a un ser querido contagiado, confinado y apartado en un servicio del cual ya tenía todas las dudas previas.

Mientras la ciudad todavía disfrutaba de tardes de café y noches de entretenimiento, en residencias como Sanitas San Martín el virus se afincaba. Tardó horas en llevarse las primeras almas, ya cansadas. Mientras residentes, trabajadores y familiares vivíamos sumidos en el desconcierto, algunas instituciones y medios de comunicación lo hacían en la negación. Pocas veces las banderas son traslúcidas. Mucho menos transparentes.

Un grupo selecto de personas que no éramos capaces de conciliar el sueño nos dedicamos en los primeros días a contar muertos mientras quienes debían hacerlo permanecían escondidos. Sólo la contribución de periodistas como Iker Rioja y elDiario.es para dar a conocer la desgracia consiguieron que el diputado general tuviera que salir a escena. Entretanto, vidas humanas se fueron yendo, con la tristeza añadida de no poder ser despedidas.

Cuando la situación pasó a ser reconocida, otros medios de comunicación comenzaron a hacerse eco. Sin embargo, algunos no resistieron ni tres asaltos. Prefirieron ser comprados con la publicidad de las grandes marcas residenciales. Directores generales de éstas saltaron a la palestra pavoneándose de óptima gestión y permitiendo la entrada a sus instalaciones a quienes habían pasado previamente por caja. Mientras tanto, familiares intrépidos saltábamos a televisiones nacionales para relatar lo que estaba pasando dentro y que se atendiera la necesidad de poder comunicarnos con personas queridas que no podían coger el teléfono debido a su deterioro cognitivo. La segunda ola resultó más responsable por parte institucional. Aprendieron a contar, aunque, a veces, se equivocaran o se contradijeran entre ellas.

Quizá ustedes, lectores, puedan iluminarme, pero no conozco ningún caso en que alguna muerte producida en una residencia a causa de la COVID-19 o derivada por esta causa a un centro hospitalario haya sido sentenciada por mala praxis o dejadez de sus cuidadores y las propias empresas en toda España. Tres trabajadores de Centros de Mayores presentamos un escrito en la Fiscalía de Álava por lo que entendíamos era un caso flagrante producido en la residencia Caser Alto del Prado con uno de nuestros también usuarios, pero todo quedó archivado. La tardanza en llevarle al hospital y su inmediato final no fueron óbice de responsabilidad. Fue curioso.

Mientras unas residencias se pavonearon de que sus residentes afectados por el virus fallecieron en el hospital (hay que recordar que faltaban respiradores), otras se atribuían los méritos de que los fallecidos lo hicieran en sus propias instalaciones. Pero, ¿en qué condiciones? Doctores tiene la iglesia. En cualquier caso, nadie le ha puesto el cascabel al gato.

¿Ha cambiado algo? El tiempo pasa y se esfuerza en hacernos olvidar. La COVID-19 ha pasado a ser ajena. Con el tiempo, nuestros regentes han debido de darse cuenta de que un mayor retenido es un mayor acabado. Ahora todo son facilidades para visitarles, siempre dentro de un horario estrecho que a muchos nos sigue haciendo andar de cabeza. En cualquier caso, lo que podría haber sido una oportunidad para cambiar y volcarse con un sector de la población frágil y vulnerable, castigado una vez más por los designios de la vida, ha resultado baldío. Todo sigue básicamente igual.

Las residencias alavesas (y vascas, entiendo) siguen adoleciendo de lo básico, personal especializado y en número adecuado que atienda de forma directa a los mayores. Y es que hay dos tipos de residencias, las públicas y las privadas. Mientras en las primeras la ratio del personal es de 1 trabajador por cada 4 residentes dependientes, en las segundas hay 1 operario por cada 8. Si las personas ingresadas son hábiles (sin grado de dependencia o dependientes 1) la media de trabajadores puede estar en 1 por cada 10 residentes. Y por las noches, esa cifra disminuye más aún.

Por si fuera poco, estas medias no se establecen con trabajadores gerocultores que realizan su función de forma directa atendiendo las necesidades de la vida diaria de las personas usuarias, sino que las empresas incluyen en esta ratio al director del centro, personal de oficinas, cocinero, personal de mantenimiento, etc. Mientras el personal gerocultor de las residencias públicas tiene formación como auxiliar de clínica (dos años de estudios), el de las residencias privadas tan solo cuenta con un curso de cuatro meses en una academia, privada también.

Como no se hacen residencias públicas, las instituciones conciertan más y más plazas en residencias privadas para las personas que solicitan una plaza residencial a su diputación de cabecera, pero lo que no es comprensible ni aceptable es que las residencias públicas tengan una especialización y una media de trabajadores superior al 50% que las residencias que subcontratan.

Es curioso porque, en Euskadi, la Comunidad Autónoma legisla y las Diputaciones Forales desarrollan las áreas de Bienestar Social, ámbito que comprende las residencias. Cuando presentas una reclamación, por ejemplo, en cuanto a la escasa ratio de personal de una residencia, las Diputaciones dicen que todo es en base a la legislación vasca y que nada pueden hacer al respecto. La bola va a de un tejado a otro y, cuando consigues contactar con algún parlamentario, te argumenta que este tema no está en las agendas. Hay que destacar también que, para recibir esta respuesta, el demandante deberá atiborrarse de paciencia ya que necesitará tres meses para que le contesten.

Por no hablar de cuando un mayor necesita un recurso, ya que acaba bailando al son de las instituciones. De Ayuntamientos a Diputación y tiro porque me toca. ¿Tiene usted hecha la ley de dependencia?. En resumidas cuentas, pida usted cita previa y vuelva usted mañana. ¿Para cuándo una coordinación institucional que facilite la información y los trámites de quien necesita un servicio público después de haber contribuido con una vida al desarrollo de esta sociedad?.

Ahora que se habla de justicia y reparación, lo que no puede caer en el abismo es el olvido de NUESTROS MAYORES porque si no, corremos el peligro de no haber aprendido nada. Y, aunque así fuera, si la sensibilidad no corre por ciertas venas, conviene caer en la cuenta de que los próximos en ir a una residencia, seremos nosotros, USTED Y YO.