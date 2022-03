Residencias alavesas: suma y sigue

Imagínate que la vida se encarece, que cada vez cuesta más llenar la cesta de la compra y pagar las facturas de luz y calefacción. Es fácil, ¿no?

La brecha crece en nuestra sociedad y, como siempre, con cada crisis, a unos colectivos les cargan con más peso que a otros. Las diferencias crecen, y la discriminación también. Y con lo que nos cuesta llenar la cesta de la compra, con ese IPC desbocado, cuando muchas de las familias alavesas comienzan a estar con el agua al cuello, para las familias que son usuarias de una residencia privada, el agua hace meses que ya comienza a ahogar, porque el coste medio de las residencias privadas se ha disparado unos 350€ al mes. Cualquiera podría pensar que son cosas del mercado privado, que poco pueden hacer las familias, más que apretarse el cinturón y costear esa plaza residencial, pero en este panorama hay un gran matiz.

Nos explicamos. Pongámonos en esa situación. Imagínate que, además de la calefacción y la luz, tienes que asumir los cuidados de una persona mayor. Cuando a una persona se le reconoce el derecho a una plaza pública, no se le oferta una plaza directamente, sino que entra en un periplo de burocracia y espera. Agárrate que vienen curvas: esta familia tendrá que recorrer todo nuestro territorio en busca de una residencia que pueda ser adecuada para las necesidades de su familiar y con un ojo mirará las ratios de personal y las instalaciones, y con el otro mirará el coste de esta plaza y si la puede pagar o no. Una vez encontrado este centro, comenzará la tramitación de la Prestación Económica Vinculada al Servicio, el conocido “cheque-servicio”, esa “ayuda” que se da para poder acceder a una residencia privada, mientras se le asigna una plaza pública (recordemos que las listas de espera son eternas, porque PNV y PSE-EE no han hecho más que desmantelarlas). Ese cheque-servicio del que hablábamos se recibirá 2 meses después de su solicitud, teniendo que pagar entre 2500 y 4000€ por esos dos meses de espera. Sigue sumando.

La Diputación Foral permite que con dinero público se estén costeando plazas que ofrecen cuidados precarios y condiciones laborales de miseria. La congelación de estas prestaciones junto al aumento del coste de las residencias privadas, conlleva que esté sucediendo lo que desde EH Bildu llevamos años advirtiendo: la discriminación entre las familias que tienen el mismo derecho a una plaza residencial. Las pocas familias 'agraciadas' con una plaza pública como mucho pagarán 1.456€ al mes, y en el otro lado de la moneda, la mayoría de las familias que tiene que recurrir al mercado privado deberán pagar un coste muy superior. Nosotras calculadora en mano, hemos sumado unos 6000€ anuales más de media.

¿Y la solución por dónde pasa? EH Bildu lo tiene claro: aumentar el número de plazas públicas en residencias, y mientras eso ocurre, concertar las plazas que a día de hoy están financiadas a través del 'cheque-servicio'. El derecho a una plaza pública se traduce en garantizar unos cuidados de calidad, dignos y para toda la ciudadanía, porque ¿qué clase de políticas estaríamos haciendo si se permite que las familias que peor calidad tienen en los cuidados de sus familiares fuesen las que más pagan por esos cuidados? Esto que a todas luces es un auténtico despropósito, es lo que hoy permite el gobierno del señor González. Y hoy con una vida que se encarece a marchas forzadas, toma especial importancia eso que llevamos años denunciando: en Araba hay personas mayores con unos cuidados de primera, de segunda y de tercera.

Ahora imagina que las políticas sociales priorizan la precarización y el encarecimiento de los cuidados de las personas mayores. Quizá no es cuestión de imaginar; es la cruda realidad de más de mil familias alavesas.