Elkarrekin Podemos Alianza Verde quiere reformar la ley vasca de 2015 y no se cree que garantice el derecho a la vivienda

La coalición Elkarrekin Podemos Alianza Verde, cuya candidata es Miren Gorrotxategi, quiere reformar la ley autonómica de Vivienda de 2015, que fue la primera que desarrolló en España el derecho de acceso a un piso protegido en caso de cumplir unos requisitos económicos. En un acto preelectoral celebrado este sábado en Donostia, la coordinadora del partido morado en Euskadi, Pilar Garrido, y los dirigentes guipuzcoanos Vïctor Lasa y Miren Echeveste han demandado incorporar también aquí las “zonas tensionadas” o blindar compromisos de “incremento” en el parque público de viviendas así como de las “asignaciones presupuestarias”.

Garrido ha considerado que “la ley vasca de vivienda aprobada en 2015 es humo, papel mojado, porque está congelada”. Salió adelante tras un acuerdo de PSE-EE, EH Bildu y UPyD y Podemos no tenía entonces representación en el Parlamento Vasco. “El PNV y el PSE nos mintieron. No existe el derecho subjetivo a la vivienda en Euskadi. No han querido desarrollar la ley vasca de vivienda y no han tomado medidas para impedir que se llegue a la situación catastrófica actual en materia de acceso a la vivienda”, ha criticado Elkarrekin Podemos Alianza Verde, que no ve suficiente el decreto de desarrollo de esa ley aprobado en otoño y que precisamente hará que este martes 25.000 perceptores de ayudas al alquiler pasen a tenerlo reconocido.

“Para que el derecho subjetivo de acceso a la vivienda sea una realidad sólo hace falta voluntad política”, cree Garrido, que ha prometido “darle la vuelta a la situación de emergencia habitacional que se vive en Euskadi con medidas y objetivos claros” si logran mantener su representación en la Cámara vasca, algo que no garantizan todas las encuestas. Y ha concretado: “Entre ellas, establecer por ley objetivos, plazos y asignaciones presupuestarias para el incremento del parque público de vivienda en alquiler de cara a duplicar en pocos años el actual número de viviendas. También, incorporar de forma urgente la declaración de zonas tensionadas autonómicas que dé pie a destinar todo el suelo público al parque público de alquiler y prohibir temporalmente el uso de pisos turísticos en esas áreas para que todas las viviendas sean destinadas a uso habitual”.

“Estamos a la cola de Europa en vivienda pública de alquiler y es necesario apretar el acelerador. Las administraciones deben ir adquiriendo todas las viviendas para destinarlas a alquiler público. Sólo así conseguiremos que el derecho a la vivienda sea una realidad en Euskadi”, ha manifestado también la dirigente de Podemos. La coalición Elkarrekin Podemos Alianza Verde ha elegido Donostia para lanzar sus propuestas de Vivienda porque allí “la situación es absolutamente insostenible”.