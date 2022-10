Euskadi pone en valor la gastronomía como “pilar de crecimiento sostenible” para el turismo

El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, ha defendido que la gastronomía “es ya uno de los pilares del crecimiento sostenible que ayuda a consolidar un turismo de calidad, la calidad de vida y la cohesión social”. El consejero ha participado este lunes en la primera jornada 'Comer, beber, viajar' de turismo y gastronomía celebrada en San Sebastián. “La gastronomía es ya la primera motivación de los turistas para visitar Euskadi”, ha señalado, destacando que esto se produce “especialmete fuera de la temporada de verano”, con lo que “se convierte en un elemento desestacionalizador importante para la sostenibilidad turística”.

La nueva Bilbao cumple 25 años en la liga de las ciudades extraordinarias por el efecto Guggenheim

Saber más

El consejero ha analizado la evolución de la gastronomía y su reconocimiento internacional, y ha señalado que “el ecosistema profesional que Euskadi ha conseguido atesorar gracias a nuestros cocineros que supieron evolucionar desde la cocina tradicional, sin perder sus esencias, hacia una nueva cocina muy influenciada por la cocina francesa y la fusión con otras culturas”. Hurtado ha apuntado, además, que la formación en las Escuelas de Hostelería y universidades vascas “convierten a nuestros profesionales en garantes de un servicio de calidad y de la búsqueda de la innovación y las nuevas formas de acercarse a la gastronomía”.

En este sentido, ha resaltado que la gastronomía en Euskadi “se sustenta en un rol social clave en la concepción de nuestras propias relaciones”. “Es una de nuestras principales señas de identidad y, sin duda, esa mezcla es lo que viene buscando el visitante a Euskadi. No solo una experiencia para el paladar, sino también el mundo cultural y social que la rodea, la esencia de un territorio. Algo que no se puede exportar, ni deslocalizar, algo que hace que gastronomía y turismo no puedan separarse”, ha asegurado. Por ello, ha incidido en que “nuestra gastronomía es el reflejo de una Euskadi plural, abierta al mundo. La gastronomía, además de potenciar y diversificar el turismo y de contribuir a su desestacionalización, tiene un indudable efecto en el desarrollo económico local y en la promoción de los destinos desde un punto de vista cultural”. “Es ya uno de los pilares del crecimiento sostenible que ayuda a consolidar un turismo de calidad, la calidad de vida, la cohesión social y la ordenación territorial”, ha concluido.