EH Bildu cuestiona "el mito de la buena gestión" del PNV: "ha mostrado sus miserias"

La candidata de EH Bildu a la Lehendakaritza, Maddalen Iriarte, ha presentado este domingo en Bilbao los 11 compromisos de su formación con la ciudadanía vasca de cara a la próxima legislatura. En un acto en el que ha estado acompañada de candidatos de EH Bildu en las próximas elecciones vascas del 12 de julio, Iriarte ha cuestionado "el mito de la buena gestión" del PNV, asegurando que "ha mostrado sus miserias". Al igual que "la supuesta bilateralidad".

Tras advertir de que se viven de tiempos de "volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad", ha mostrado su preocupación por la coyuntura generada por el covid-19, y se ha comprometido a reforzar la salud pública, así como a "acabar con los recortes y la precariedad".

También ha resaltado el compromiso de EH Bildu con el empleo y la protección de los trabajadores, motivo por el que ha defendido el empleo de calidad que permita lleva a cabo un proyecto de vida. "Proponemos un pacto por el empleo para no perder empleo, para que no se precarice, para que no aumente la brecha salarial. Proponemos crear empleo nuevo. Necesitamos reforzar la sanidad, la educación, debemos transformar, dignificar los cuidados. Proponemos una semana laboral de 35 horas, repartir el trabajo. Un salario mínimo de 1.200 euros y el compromiso de que se cumpla el acuerdo firmado en Madrid para que se derogue la ley de reforma laboral", ha añadido.

Por lo que respecta a la industria, ha planteado la creación de un fondo público de inversión en empresas estratégicas vascas, así como un plan de rescate en I+D que destine el 3% del PIB hasta 2024 para empresas en crisis y de un Centro Vasco de Inteligencia Económica.

"Compromiso de cuidado de la ciudadanía. Cuidado de personas mayores y cuidadoras. Garantizar el control público de los centros residenciales para personas mayores, un salario de 1.500 euros para los trabajadores de los centros residenciales, garantizar una renta de jubilación de más de 65 años a las mujeres que han asumido el cuidado de sus familiares durante años en el hogar y crear un Sistema Vasco de Servicios Sociales, moderno", ha añadido.

Otro de los compromisos dados a conocer pasa por la creación de una renta básica universal para menores, de 120 euros mensuales, y de 1.080 euros para facilitar la emancipación. En vivienda, EH Bildu ha abogado por crear 11.000 viviendas en alquiler público, convertir la Comunidad en territorio libre de desahucios, limitar el precio del alquiler y conceder ayudas directas para la rehabilitación de viviendas sostenibles energéticamente.

También ha defendido reducir las emisiones de CO2 para hacer frente a la emergencia climática un 50% antes de 2030, así como nacionalizar los vertederos y establecer una "fiscalidad verde".

Reformar el sistema educativo con una ampliación de las plantillas y las becas, junto a una reducción de los ratios de alumnos por aula, así como elaborar un plan de euskaldunización en la Administración serán también cuestiones recogidas en el programa electoral de EH Bildu.

Presos de ETA

En su intervención, Iriarte también ha planteado el diseño de un programa de "reinserción" de los presos de ETA, "con dignidad y apoyo a su integración, promoviendo una política penitenciaria alternativa". Asimismo, ha defendido la creación de una Oficina Pública Anticorrupción y de un 'pacto contra la violencia machista'.

Por otro lado, ha reiterado el compromiso de EH Bildu con un nuevo estatus político y la "república vasca". Por ello, ha reivindicado que los ciudadanos "tengan derecho a decidir". "Tener derecho. Lo necesitamos para ser un derecho", ha afirmado.

Por último, ha advertido de que "el mito de la buena gestión del modelo jeltzale y la leyenda de la supuesta bilateralidad han mostrado sus miserias" y ha subrayado que "incidir en esa dirección solo supondrá ahondar en el agotamiento del modelo". En este sentido, ha criticado la defensa del TAV por parte del lehendakari, Iñigo Urkullu, así como su imagen "al lado de Revilla mientras se olvida de las fronteras de Euskal Herria".