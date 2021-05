Iñaki García Calvo, un joven exconcejal del PP en Vitoria, denuncia haber sido agredido "por pensar diferente"

Un joven de 23 años ha sido detenido en Vitoria por presunta participación en una agresión junto a otros cuatro al exconcejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vitoria, Iñaki García Calvo. Según ha informado el departamento vasco de Seguridad y ha confirmado el propio García a este periódico, la agresión se ha producido por motivos ideológicos.

Los hechos ocurrieron cerca de las 22.00 de este sábado en un bar de la calle Cuchillería, cuando García, de 32 años, se encontraba "tomando algo con unos amigos". "Todo empieza por una cuestión puramente ideológica, estaba tomando tranquilamente algo y de repente se acercan dos o tres personas y me dicen '¿tú eres del PP?' y respondo que sí, claro, he sido 5 años y medio concejal, no voy a decir que no, no tiene ningún sentido. Entonces me dicen 'fuera de aquí, márchate que tú no puedes estar aquí'. Hay uno que me lanza una cerveza encima, el segundo un kalimotxo, yo viendo cómo se estaban poniendo las cosas me levanto y al levantarme un tercero me propina un tortazo en la cara", ha indicado García a elDiario.es/Euskadi.

Según García, después de eso, sus amigos fueron a defenderle y hubo un enfrentamiento con los agresores. Finalmente, él mismo decide llamar a la Ertzaintza. Desplazadas varias patrullas al lugar, contactaron con García y sus amigos, que precisaron de asistencia sanitaria en centros hospitalarios.

"A mí lo que me da pena es que esto no es lo normal en nuestra tierra, pero sí que sigue habiendo una parte de nuestra sociedad que siente un odio inoculado frente al que piensa distinto. No quiero victimizarme, no soy ningún tipo de víctima, pero creo que hay que contarlo y hay que decir que la agresión ha venido motivada por ser del Partido Popular y por defender unas ideas", ha explicado.

García que tras su paso por el Ayuntamiento de Vitoria es ahora vicesecretario de comunicación del PP de Álava, ha asegurado que jamás le ha ocurrido algo parecido en su trayectoria política. "Salgo por todos los sitios, nos gusta ir por la 'Kutxi' porque la calle es de todos, ellos me decían que me fuera a la calle Dato y no. Esa calle es tan mía como suya y yo voy porque me lo paso bien y nunca jamás he tenido problemas. Tengo 32 años y no voy a dejar de salir por esa zona porque unos me digan que no puedo estar ahí. Iré donde a mí me de la gana de estar. Merece la pena seguir dando la cara porque hoy me ha pasado a mí, pero otro día le puede pasar a otro compañero y no me da la gana. Yo soy del PP, lo digo orgulloso y defiendo unas ideas igual en un sitio más complicado, pero precisamente lo hago con la cabeza más alta todavía.

Tras las investigaciones practicadas por la Ertzaintza, se han identificado a los autores y durante esta madrugada se ha procedido a la detención de uno de los supuestos implicados. Según ha informado el departamento de Seguridad, el detenido será presentado en el juzgado en el momento en que queden finalizadas las correspondientes diligencias policiales y la Ertzaintza mantiene abiertas las indagaciones policiales para el esclarecimiento de estos hechos.

🔴 He transmitido mi solidaridad y condena a Carlos Iturgaiz por la agresión sufrida ayer en Gasteiz por tres personas pertenecientes al Partido Popular del País Vasco. — Iñigo Urkullu (@iurkullu) 30 de mayo de 2021

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha transmitido su "solidaridad y condena" a Carlos Iturgaiz, presidente del PP en Euskadi, a través de sus redes sociales una vez ha conocido lo ocurrido. Iturgaiz, por su parte, también ha difundido un mensaje a través de sus redes en el que ha descrito a los atacantes como "alimañas radicales" y ha exigido una "condena sin matices" a EH Bildu. "En Euskadi todavía hay guetos proetarras y falta de libertad", ha concluido el presidente del PP vasco.