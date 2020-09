Rosa Martínez es madre de dos hijos y portavoz de la Plataforma por la Defensa de la Jornada Continua en Euskadi. El movimiento, que surgió en Álava, ya cuenta con miles de familias de Bizkaia y Gipuzkoa que piden que en los cursos de Infantil y Primaria la jornada deje de ser partida para evitar las aglomeraciones a las entradas y salidas de los colegios por culpa de los horarios escalonados de los niños a raíz del coronavirus. A pesar de que en Secundaria, un 95% de los centros ha pasado a este modelo en el curso 2020/2021, desde el Gobierno vasco por el momento no han dado respuesta a los padres y madres ni a los centros escolares que han cumplimentado la solicitud para que se implante esta medida.

Martínez, que pierde una hora diaria frente al colegio de sus hijos a la espera de que salgan de forma escalonada, entiende que esta medida puede ser beneficiosa en época de pandemia, pero que puede traer desventajas para los niños sobre todo pertenecientes a clases menos pudientes, puesto que no tienen la misma posibilidad de acudir a extraescolares que niños de familias más acomodadas.

¿Con qué objetivo nace la plataforma?

Hemos aprovechado un grupo de gente que ya estaba trabajando a favor de la jornada continua, pero hemos añadido un pequeño matiz y es que no queremos hacer la jornada continua para para siempre. Si no que queremos el derecho a decidir y que sea una opción en este estado de pandemia en el que estamos. Queremos la jornada continua en las escuelas durante la pandemia, no para siempre

¿Cuántas personas y familias se han adherido a la plataforma hasta ahora en Euskadi?

La semana pasada eran 45 centros y unas 4500 familias, pero el viernes se sumaron unas 500 familias de Gipuzkoa y otras 1.200 de Bizkaia. Está teniendo muchísimo más empuje en Álava, que en Bizkaia y Gipuzkoa.

¿Existen plataformas de este tipo a nivel estatal?

Que sepamos hay en Cataluña. Dos de las comunidades que no tienen implantada la jornada continua son el País Vasco y Cataluña. Pero insisto en que no lo estamos reclamando para siempre, simplemente que tengamos el derecho a decidir y que en la pandemia en la que estamos, nos parece que sería una solución a las problemáticas que se están causando.

¿Desde la plataforma han hablado con el Gobierno vasco?

No. Se han hecho las peticiones desde la mayoría de los centros. También desde las familias y desde las AMPAS. Se ha llevado a los OMR, el foro en el que se juntan familias, profesores y el equipo directivo y personal que trabaja en el centro. Ahí es donde se decidió y se votó. En los colegios que ha salido que 'si' se ha hecho la solicitud al Gobierno vasco y todavía seguimos sin saber nada.

Hay muchos estudios que están diciendo que la jornada continua favorece a las familias económicamente acomodadas y que desfavorece a las familias con recursos bajos y lo puedo entender

Hay algunos expertos que hablan de las desventajas que puede tener este modelo para la educación de los niños. ¿Qué opinión tiene al respecto?

Yo soy una de las que está a favor de la jornada continua, ahora, en esta situación, pero luego tendría que valorarlo. Las desventajas sobre todo son sociales. Hay muchos estudios que están diciendo que la jornada continua favorece a las familias económicamente acomodadas y que desfavorece a las familias con recursos bajos y lo puedo entender. Lo puedo entender porque una familia más o menos acomodada tiene la opción de poder ofrecer extraescolares a sus hijos y ese tiempo que no sea televisión o tablet, o teléfono o lo que queramos o calle sin más, es cierto. Pero también el colegio es un sitio de cohesión social que, por ejemplo, desde la plataforma de la escuela pública vasca se está trabajando muchísimo y ahora mismo tenemos los patios de los colegios cerrados, no podemos acceder a ellos. Por lo tanto, esa cohesión social que se trabaja durante un curso normal a jornada partida en la que disponemos del patio de una hora de dos horas, depende del centro en el que nos juntamos todas las familias, ahora mismo tampoco vamos a disponer de ello. Me parece que son unos argumentos que están utilizándose y que yo los comparto, pero en esta situación no, porque es que no estoy teniendo una situación normal en la que yo puedo estar en el patio, y puedo relacionarme con todas las familias. No podemos entrar al centro.

¿Y cuáles son los beneficios que podría tener el tener una jornada continua?

Uno de los beneficios que tiene es evitar las aglomeraciones en los centros, ya que en vez de tener que ir cuatro veces, iríamos dos veces a recoger a los niños. Por lo tanto, ya no son cuatro las veces que nos juntamos todos los padres y madres en las puertas del colegio. En mi caso, yo tengo dos hijos que entran con una diferencia de un cuarto de hora. Entonces, todos los días pierdo una hora en la puerta del colegio, una hora de mi vida de mi tiempo haciendo bulto. Otra es que, a día de hoy, todavía no tenemos servicio de comedor en algunas escuelas públicas.

¿Desde la plataforma se va a realizar algún tipo de movilización?

Estamos en ello. Con el tema de los comedores se va a realizar una quedada el miércoles. Vamos a ir a comer con nuestros hijos a la puerta del Gobierno vasco, a la explanada, para ver qué solución nos dan. El hecho de la jornada continua, otra de las cosas que también va a mejorar va a ser que si en un momento dado deciden volvernos a dar servicio de comedor, los ratios van a bajar. Creemos que van a bajar porque va a haber familias que podrán conciliar las medias jornadas y podrán dar de comer a sus hijos en casa.