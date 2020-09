Sindicatos de enseñanza convocan otra manifestación en Euskadi el 2 de octubre ante la falta de respuesta del Gobierno vasco

Las movilizaciones por parte de los sindicatos de enseñanza en Euskadi no cesan. ELA, LAB, CCOO, UGT y STEILAS han anunciado este miércoles en Bilbao más movilizaciones para lograr un retorno seguro a las aulas, ante la falta de respuesta del departamento de Educación del Gobierno vasco. Por ello, han convocado una manifestación para el próximo 2 de octubre que recorrerá las tres capitales vascas a las 18.00 de la tarde.

El anuncio se produce una semana después de que se celebrara la primera huelga en la enseñanza tras la vuelta al cole que, según los sindicatos, tuvo un seguimiento del 70% y sendas manifestaciones en las capitales vascas en las que participaron profesores, padres y madres y alumnos. "Ha pasado una semana desde el día de la huelga, y aunque tanto el consejero de Educación como el nuevo portavoz del Gobierno vasco manifestaron públicamente su intención de interlocución y relación permanente con los sindicatos, hoy por hoy seguimos sin tener ninguna noticia del departamento de Educación, no tenemos ninguna interlocución ni se ha reunido con nosotras", han denunciado los sindicatos en una declaración conjunta.

El hecho de que a día de hoy no se hayan producido más reuniones, ratifica las conclusiones que los sindicatos sacaron tras reunirse con el consejero en vísperas de la huelga. Por un lado, que siguen "sin planificación" por parte del departamento de Educación en cuanto a criterios comunes para garantizar la salud y la educación y por otro, que las declaraciones del consejero y el Lehendakari, así como "la publicación tardía y abusiva de servicios mínimos excesivos" para el personal de limpieza, educación especial e infantil "vulnerando su derecho a huelga, fue solo un intento de insensibilización y desacreditación de la movilización, la huelga y los problemas que se querían denunciar y destapar a través de ellas", han criticado.

Preguntada por si se plantean convocar otra huelga en la enseñanza no universitaria, la representante del sindicato ELA, Miren Zubizarreta, ha señalado que "a día de hoy no se descarta ningún tipo de movilización", si siguen "sin respuestas por parte de Educación y no se responde a las demandas ni se adoptan medidas".

Durante la rueda de prensa, los responsables sindicales han denunciado que "el número de aulas confinadas en las escuelas va en aumento y ya empiezan a aflorar datos dentro de la escuela"."Si el departamento de Educación no planifica los recursos necesarios para garantizar las medidas sanitarias, y su no los hace llegar y poner en marcha lo antes posible, los problemas de transmisión irán en aumento en nuestros centros educativos", han señalado.

Zubizarreta ha añadido que los sindicatos cuentan con los datos que han salido en los medios facilitados por Educación pero que, desde su perspectiva, tienen "la sensación de que pueden ser más aulas las confinadas, que ya son bastantes", y aunque no disponen de ningún dato objetivo, "la percepción es que la tendencia se ve que va en aumento".

Según las cifras aportadas por el departamento este miércoles, la cifra de aulas clausuradas por casos positivos de COVID-19 en Euskadi se ha elevado a 268, correspondientes a 172 centros. Una cifra, que supone el 1,52% de las 17.554 clases del sistema. Por el momento no hay ningún centro clausurado por el virus.

"Es un absoluto caos. todo está todavía sin organizar y sin planificar, ni en medidas ni en recursos", ha denunciado Zubizarreta en representación de todos los sindicatos. En ese sentido ha recordado que distintos centros están realizando pequeñas movilizaciones para sacar a la luz las carencias que tienen y que a pesar de que en las reuniones bilaterales el consejero les transmitió a todos que el primer paso que iba a dar era "habilitar nuevos espacios para los comedores, solo en algunos se han dispuesto algún espacio interno porque ese planteamiento debe ir unido al aumento de plantilla necesario que sería adecuado para poder dar el servicio", ha señalado.

Ejemplo de esas movilizaciones fue la que se realizó la semana pasada en el Colegio Público Maestro García Rivero de Bilbao, donde por falta de espacio no se puede abrir el comedor escolar y los padres y madres realizaron un picnic en la puerta para denunciar, entre otros, los problemas de conciliación que esto supone. O el colegio público Mujika, también en Bilbao, que no cuenta con un patio exterior y los profesores se ven obligados a sacar a los alumnos a la calle durante el recreo para que puedan respirar aire fresco.

Ante estas iniciativas y movilizaciones, la representante de ELA ha considerado que, aunque de forma parcial y limitada, el Departamento de Educación se ha visto obligado ante ellas a dar algunas respuestas limitadas", por lo que entiende que "ese es el camino para que se vea obligado a poner sobre la mesa una planificación integral con criterios comunes y los recursos necesarios".

¿Cuáles son las exigencias de los sindicatos para este curso? Descenso de ratios y aumento de plantillas en todos los colectivos de trabajadores, (personal de limpieza, de cocina, educadoras de infantil 0-3, especialistas en atención de necesidades especiales, monitoras y monitores de comedor y transporte y profesorado); que los Equipamientos de Protección Individual EPIs recogidos en el protocolo estén en los centros escolares; que las aulas tengan una distancia de 3m2 y 1,5 metros por persona, con un número de entre 10 y 15 alumnos, grupos más pequeños en el ciclo 0-3; la opción de poder aprovechar otros edificios y espacios naturales en las escuelas que no haya espacio; poner medidas y recursos para reducir la brecha social, pedagógica, tecnológica y de euskera; garantizar el servicio de comedor para todo el alumnado que lo precise; adaptar y reducir el currículo, teniendo en cuenta también las necesidades emocionales del alumnado; establecer medidas para proteger a los trabajadores y trabajadoras en situaciones de vulnerabilidad y sensibilidad; y conceder permisos retribuidos de conciliación.