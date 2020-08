Más de 300 periodistas firman un manifiesto para que todos los cargos del Gobierno vasco hablen en euskera

Más de 300 periodistas han firmado un manifiesto para exigir que todos los consejeros y altos cargos del nuevo Gobierno vasco hablen euskera para que, de esta manera, puedan transmitir la información de una forma "rigurosa, adecuada y correcta". El documento, presentado este jueves en Donostia por los periodistas Martxelo Otamendi y Maite Artola, denuncia las "desigualdades" que sufren los periodistas que ejercen su labor en euskera frente a los que escriben en castellano.

"Estamos viviendo momentos históricos en estos meses. La labor de los profesionales de los medios de comunicación ha sido más necesaria que nunca. La nuestra es una actividad básica y debemos trabajar las noticias conscientes de esa importancia vital, con veracidad y eficacia. Para poder cumplir esta función, al periodista le es imprescindible acudir al origen de la noticia, a los protagonistas y a los responsables. Estos responsables tienen la obligación de informar y detallar a la opinión pública. Y hacerlo en las dos lenguas oficiales. La obligación del periodista es hacer preguntas, mientras que la responsabilidad de los responsables políticos es responder a ellas. También en euskera", argumenta el manifiesto.

El texto hace alusión a la pandemia y a la importancia que ha adquirido el periodismo para informar a la población acerca de las últimas medidas tomadas por el Gobierno, los acontecimientos imprevistos o las decisiones tomadas. "No bastan las expresiones leídas en euskera o las obligadas portavocías en euskera de representantes menos responsables. No son suficientes para los profesionales de los medios de comunicación que hablamos en euskera y, sobre todo, no son suficientes para los ciudadanos que reciben información de los medios de comunicación en euskera", apuntan.

Por ello, 38 años después de que el Parlamento Vasco aprobara en 1982 la Ley básica de normalización del uso del euskera instan al nuevo Gobierno vasco a que "designe a consejeros y responsables que hablen en euskera".

Durante la presentación del manifiesto, Otamendi ha explicado que el hecho de que algunos responsables institucionales no hablen euskera afecta fundamentalmente a los medios audiovisuales, ya que no pueden entrevistar a algunos cargos públicos, lo que "deja coja" la función de estos medios de comunicación. Según ha aclarado, se trata de una iniciativa para hacer público este llamamiento, sin mayor recorrido, pero aún está abierta a recabar más adhesiones por parte de profesionales de los medios de comunicación de Euskadi.