Familiares de los usuarios de las residencias de Gipuzkoa se concentran para denunciar el "sufrimiento" de los mayores por la COVID-19

Miembros de la asociación de familiares de usuarios de residencias de mayores de Gipuzkoa, Gipuzkoako Senideak, se han concentrado este martes en San Sebastián para denunciar que las personas residentes de estos centros "se están deteriorando por momentos" y están "sufriendo muchísimo" por la situación generada por la COVID-19 y con el conflicto laboral de las residencias aún "sin solucionar", según informa Europa Press.

La portavoz de la asociación, Silvia Piqué, ha realizado estas declaraciones durante la concentración que ha tenido lugar frente a la Diputación foral en San Sebastián con el objetivo de denunciar la situación de los usuarios de las residencias de mayores del Territorio y, según sus palabras, "por todos en un futuro próximo que también las necesitaremos porque se están poniendo cada vez peor las cosas".

En este sentido, ha señalado que cada vez hay más confinamientos en estos centros, usuarios que no pueden salir, así como positivos de COVID-19 cercanos a los usuarios. "Con que haya un caso es muy peligroso porque son gente que está muy debilitada, toman mucha medicación, etc", ha señalado.

Además, ha indicado que la intercolución con el Departamento foral de Políticas Sociales "ahora está parada" y ha esperado que este mes se retome, sobre todo con los sindicatos y plantillas de estos centros, porque "es entre ellos que tiene que solucionar la situación, porque mientras ellos no lo solucionen", en alusión al conflicto laboral en estos centros, "lo nuestro no se va a solucionar". Por ello, ha anunciado que seguirán concentrándose todos los martes ante la Diputación para que "se nos vea por lo menos y la gente le dé por pensar en lo que estamos haciendo", hasta que la Diputación se siente a negociar.

Próximas concentraciones

La asociación también va a empezar a organizarse por comarcas y el próximo día 12 llevará a cabo una concentración, una rueda de prensa y una mesa informativa con asociaciones feministas y de pensionistas en Eskoriatza.

Piqué ha explicado también que las residencias "no van todas igual, no son iguales" y "hay gente que se queja muchísimo porque les cierran más o han tenido más casos y no dejan salir a nadie y la gente se está deteriorando por momentos".

"Se está sufriendo mucho", ha incidido, para añadir que "por mucho que quieran hacer, dos personas para veintitantos usuarios no pueden". "Tienen que asearles, darles de comer, hablar con ellos... y los residentes se sienten muy solos", ha concluido.