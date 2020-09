Con mascarilla, en filas de a uno y con el patio dividido: así ha sido la vuelta a las aulas en Euskadi

Parte de los cerca de 1.000 alumnos del colegio de los Marianistas de Vitoria al igual que una parte importante del resto de los 371.000 estudiantes en Euskadi han comenzado sus clases este lunes tras seis meses de parón por la pandemia del coronavirus. En concreto, los primeros en ‘inaugurar’ el curso 2020/2021 en el colegio concertado vitoriano han sido los alumnos de Primaria, mientras que el martes será el turno de los alumnos de Infantil. Secundaria y Bachillerato empezarán el próximo martes, 15 de septiembre, día que está convocada la huelga educativa para reclamar una vuelta al cole ‘segura y consensuada’.

Alejandro, Lucas e Iker son tres de esos alumnos de Primaria que han asistido a su primera clase en tiempos de COVID-19. Con mascarillas, en fila de a uno y con horarios determinados para que cada clase acceda al colegio de manera escalonada, han ido pasando de uno en uno hasta colocarse en el patio frente a un cartel azul que indicaba el número y la letra de su clase. Una vez allí, una tutora ha guiado a los niños y niñas hasta su aula. A pesar de que este primer día no han tomado la temperatura a los niños, según el protocolo enviado a los padres, se tomará la temperatura de todos los alumnos antes de entrar a clase.

“Ha sido un poco lío, hemos llegado y estaban nuestros nombres en las mesas, nos hemos sentado separados y no podemos compartir el material”, cuenta Alejandro, de 9 años a este periódico a la salida de su primera clase de 5º de Primaria, que ha tenido una duración de 45 minutos y que ha consistido en una explicación acerca de las medidas de que tomará el colegio para evitar el contagio de coronavirus en las aulas.

A diferencia de años anteriores, cuando los niños estaban divididos en mesas de cuatro personas, durante al menos este curso, estarán separados y cada uno tendrá que limpiar su mesa y silla. Las ventanas estarán cerradas y la puerta abierta los días que haga frío, mientras que será al revés los días de mejor temperatura, para asegurar la ventilación del aula. El material escolar no podrá compartirse ni llevarse a casa y para salir al recreo deberán llevar un peto de colores que les diferencie entre clases para que no se mezclen con otros alumnos. En otros lugares el sistema elegido han sido las pulseras.

Cada clase tendrá un espacio dividido dentro del recreo, con carpas habilitadas para los días de lluvia y marcas en el suelo para guiar a los alumnos y delimitar esos espacios. Por el momento, no han informado a los padres de cómo se realizarán clases extraescolares o de ejercicio físico, como gimnasia o natación. Para que sea posible la distancia entre alumnos, dentro del colegio han modificado las aulas por otras de mayor tamaño como la biblioteca.

“Lo más difícil es la incertidumbre por no saber si va a haber contagios o no, la seguridad que tendrá el colegio, que tal y como está, en el colegio seguridad hay, lo malo va a ser los contagios que puedan llegar de fuera, los profesores o algún familiar de algún niño que pueda estar contagiado. Nos han mandado el protocolo con las medidas de seguridad e higiene que van a tener y en principio no debería haber ningún problema, pero siempre te queda la duda porque al final son niños, es complicado que sigan el protocolo a rajatabla”, señala a elDiario.es, Sara, la madre de Alejandro.

Según esta madre, que además de Alejandro, también tiene un pequeño de 4 años, entre las madres y padres del colegio hay dudas e incertidumbre, sobre todo en Infantil. “En clase de mi hijo sí que ha habido una madre que ha preguntado si les íbamos a llevar al colegio o no, que ella estaba en duda, pero los padres que comentaron dijeron que sí que los iban a traer. Además, hay muchos padres que trabajan, entonces para conciliar es complicado”, cuenta a la salida del colegio, tras añadir que mañana tendrá que repetir el mismo itinerario con su segundo hijo, que empieza este martes.

Al igual que el Marianistas, en el Gurutzeta de Barakaldo (Bizkaia) los alumnos de Infantil y Primaria también han empezado este lunes las clases tras la pandemia después de que las profesoras les tomaran la temperatura y aplicaran el gel antibacterial como medidas de seguridad para acceder a las aulas.

En general, la jornada ha transcurrido sin incidencias, aunque a medida que pasen los días y todos los centros y niveles retomen las clases se comprobará la resistencia de las costuras del traje a medida elaborado para este curso 2020/2021. Se da la circunstancia de que este martes tomará posesión como nuevo consejero de Educación Jokin Bildarratz, exsenador del PNV. Releva a Cristina Uriarte, en el cargo en los últimos años. El aterrizaje no será sencillo: hay previstas movilizaciones y una huelga el 15 de septiembre.