Miles de personas se manifiestan en Bilbao para que 'no se olviden' de las pensiones: "La pandemia no nos puede parar"

Miles de personas han recorrido el centro de Bilbao este lunes para que con la pandemia no se quede en un segundo plano la lucha que comenzaron hace más de dos años por unas pensiones "dignas" de 1080 euros y un salario mínimo de 1.200 euros. Junto a ello, han denunciado además la "dramática" situación en las residencias de ancianos de Euskadi. Con lemas como "fuera ladrones de las instituciones" y "terrorismo es no llegar a fin de mes", y acompañados de un grupo de txistularis -puesto que este lunes coincidía con Aste Nagusia- la manifestación convocada por el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia ha comenzado en la plaza Moyua, ha recorrido la Gran vía bilbaína y ha terminado en Arenal, donde según los convocantes se han concentrado cerca de 5.000 personas.

"Que no quede duda de que ponemos en primer lugar la sanidad, pero que no se olvide ni se dilate una respuesta a las demandas", ha señalado, Jon Fano, portavoz del movimiento, que ha recalcado que la marcha se ha dividido en cuatro filas para salvaguardar la distancia de seguridad. Sin embargo, diferentes asociaciones y agrupaciones de pensionistas se han mostrado contrarias a la manifestación y han pedido "responsabilidad" teniendo en cuenta el aumento de casos que se está registrando estas semanas en Bizkaia. Preguntado por esta cuestión, Fano ha respondido que no quieren entrar en "polémicas". "Ha sido una manifestación con mascarillas, las manos limpias, guardando la distancia sanitaria y en cuatro hileras. Nadie tiene más interés que nosotros en defender la salud de todo el mundo, en particular la nuestra", han respondido desde el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia.

"Seguimos denunciando que seis meses después del inicio de la pandemia las residencias de personas mayores dependientes sigan sin ser un lugar seguro y se sigan sin adoptar las medidas de prevención, seguimiento de la evolución de la pandemia, mejora de condiciones laborales o incremento de personal. Tampoco queremos que se dejen a un lado utilizando la excusa de la pandemia nuestras exigencias en defensa del sistema público de pensiones y pensiones públicas dignas. La pandemia no nos puede parar. Pedimos a los Gobiernos de Madrid, Gasteiz, Iruñea y a las administraciones que tienen competencia para ello que tomen medidas urgentes para superar y resolver estos problemas sin esperar si quiera a la aprobación de sus respectivos presupuestos públicos", han denunciado al finalizar la manifestación en un Arenal que en otras circunstancias habría estado repleto de personas celebrando las fiestas de Bilbao y en honor a ello los txistularis han entonado la popular canción Txoriak txori.

Argumentando que "hoy tenemos los mismos motivos que hace dos años" para manifestarse, han anunciado que los pensionistas en Euskadi seguirán movilizándose y han convocado una concentración el próximo lunes, 7 de septiembre en las 3 capitales vascas.