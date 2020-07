Vitoria cambia el nombre de la calle Juan Carlos I por el de 8 de Marzo debido al "cuestionamiento de la ejemplaridad" del monarca emérito

Desde este martes, Juan Carlos I no tendrá una calle en Vitoria. Su alcalde, Gorka Urtaran, ha hecho efectivo el cambio del nombre de la calle Juan Carlos I de la ciudad por el de 8 de Marzo debido al "cuestionamiento de la ejemplaridad" del monarca emérito, según apuntan distintas informaciones, sobre las que la capital alavesa "no puede ser ajena" . Urtaran inició el expediente de retirada del nombre de la calle el pasado marzo, tras las informaciones que apuntaban a presuntos cobros de comisiones por las que el Rey Felipe VI renunció a la herencia de su padre y le retirara la asignación económica que recibe de los Presupuestos Generales del Estado y que asciende a 194.232 euros brutos anuales. En ese momento, el alcalde de Vitoria fue claro: "No se merece tener una calle en Vitoria".

Debido a la crisis del coronavirus, la iniciativa de cambiar el nombre a la avenida tuvo que ser pospuesta, hasta este martes, en el que el alcalde ha firmado el decreto por el que se cambia desde hoy la denominación, tal y como ha explicado el consistorio en un comunicado, en el que se destaca que "uno de los mayores reconocimientos que una ciudad puede otorgar a una persona es darle su nombre a una de sus calles, plazas u otro punto de su espacio público". Un distintivo por el que la ciudad reconoce a las personas "como ejemplos a seguir".

Una cualidad, que en opinión del Ayuntamiento, el rey emérito no tiene, puesto que, según el consistorio, las últimas informaciones sobre su persona "cuestionan el respeto a estos valores y principios por parte de Juan Carlos I" y ponen de relieve "el cuestionamiento de la ejemplaridad de Juan Carlos I, que otras instituciones e instancias judiciales han reiterado y al que esta ciudad no quiere ni puede ser ajena".

Por todo ello, el alcalde ha decidido cambiar el nombre de esta vía del barrio de Salburua, decisión que ha comunicado previamente a la Junta de Portavoces del Ayuntamiento, gobernado en coalición por PNV y PSE-EE. Para adoptar esta medida, Urtaran, ha tenido en cuenta el acuerdo unánime de la Corporación municipal del pasado 19 de junio, en el que abogaba por configurar un callejero más igualitario, con una mayor presencia de mujeres y se comprometía con las políticas de igualdad.

"Son muchas las mujeres gasteiztarras que merecen este reconocimiento por su contribución a la mejora de nuestra sociedad. Nuestra ciudad merece calles y plazas que lleven el nombre de mujeres que tanto han aportado a nuestro progreso y bienestar común", ha reivindicado el alcalde, quien ha publicado en sus redes sociales que esta acción se trata de "un reconocimiento a todas las mujeres que han trabajado y trabajan por construir una #VitoriaGasteiz más libre e igualitaria".