Irakurle agurgarria,

Garai berri bat ireki nahi dugu elDiario.es-en. Asteburu honetatik aurrera, proiektu berritu bat eskaini nahi dizugu Euskadin.

La pandemia de la COVID-19, pero también el auge de los populismos y de las noticias falsas, demuestran la necesidad de una ciudadanía informada y de un periodismo de calidad. elDiario.es en Euskadi inicia una nueva andadura con nueva imagen, nuevo diseño y, sobre todo, muchas ganas de ampliar la oferta de información, análisis, contenidos multimedia y opinión de firmas referentes.

Llegamos al cambio de piel con ganas. En los últimos meses de estado de alarma la edición de elDiario.es en Euskadi (eldiario.es/euskadi a partir de ahora en tu navegador) ha crecido en audiencia y en oferta informativa y se ha consolidado en el ecosistema informativo con una voz propia. Google, en una convocatoria internacional para medios de comunicación, ha premiado nuestros contenidos y nuestra solvencia con una subvención de 7.000 dólares que destinaremos a más periodismo, más investigación y más formación. En el primer semestre de 2020 hemos tenido tantos lectores como en todo 2019.

Conocemos que llevas años apostando por elDiario.es como socia o simplemente como lector ocasional. Lo sabemos porque, gracias a nuestra comunidad, hemos podido conocer pistas sobre los exámenes de las oposiciones de Osakidetza. En la redacción de Euskadi, con sede en Vitoria, hemos hecho y seguiremos haciendo el seguimiento más exhaustivo de los casos de corrupción en Euskadi (como el ‘caso De Miguel’, cuyo sumario te hemos desgranado en exclusiva) o de los contratos públicos (estamos informándote de las adjudicaciones a Montai). Pero también estamos en la calle detrás de la actualidad del Gobierno y del Parlamento Vasco y al lado de los movimientos sociales (migrantes, feminismo, precariedad). Otra de nuestras banderas es la memoria histórica, gracias a nuestra colaboración con la Asociación Sancho de Beurko en el proyecto ‘Fighting Basques’ sobre la Guerra Civil y la II Guerra Mundial.

Nuestros socios no ven publicidad en eldiario.es. Pero hasta ahora esto simplemente consistía en que aparecían unos espacios en blanco, en la portada y en los artículos, en los lugares de nuestra web donde los lectores se encuentran los anuncios. Ahora nuestros socios accederán a una nueva versión de elDiario.es más cómoda de leer; sin publicidad, como hasta ahora, pero con una maquetación diferente que aprovecha esos espacios para facilitar la lectura. Creo que notaréis, para bien, la diferencia.

La información será la misma para todos, seáis socios o no. Nunca vamos a limitar el acceso a nuestras noticias a aquellos que no puedan pagar porque creemos que el periodismo es un servicio público. Pero sí queríamos aprovechar este rediseño para dar a nuestros socios y socias una versión de elDiario.es aún mejor.

Si eres socio y estás viendo publicidad, es que no te has identificado con tu usuario y contraseña. En este enlace te explicamos cómo tienes que hacer para dejar de ver anuncios, o como recuperar tu contraseña si la has olvidado. Te recomendamos que inicies sesión en eldiario.es, tanto en el móvil como en el ordenador. Vas a notar una enorme diferencia.

Los cambios que introducimos ahora, además de un altavoz más potente, mejoran el acceso a la información nos leas desde el móvil, en un ordenador o en la tableta. Confiamos en darte un servicio más ágil, más sencillo y más moderno, pero con la misma información rigurosa y comprometida que siempre hemos defendido. También apostamos fuerte por hacerte llegar los contenidos de manera rápida a través de nuestras redes sociales. Disponemos de un sistema de alertas en Telegram con la última hora informativa y nuestros mejores temas y puedes encontrarnos también en Twitter, Facebook e Instagram.

Otra de las novedades está en los comentarios: ya no habrá diferencias entre la versión móvil y la de escritorio de elDiario.es, y podrás comentar desde tu teléfono. La nueva web también se adapta de manera automática a cualquier dispositivo o ancho de pantalla, y es más cómoda de leer desde el móvil.

También cambia el adelanto para socios, que se transforma en ‘La portada de mañana’. Hay también nuevos formatos de artículos, fotogalerías, reportajes especiales… Y aún faltan algunos cambios más, que iremos implementando en las próximas semanas.

Cuando un periódico cambia de diseño, es bastante habitual que no guste a todo el mundo. Los lectores también somos animales de costumbres, y nos incomoda que nos cambien las cosas de sitio. Es posible que a alguno de vosotros os ocurra eso, que echéis de menos el anterior diseño. Os pedimos que les deis una oportunidad a estos cambios, y que perdonéis los pequeños errores que probablemente tengamos los primeros días. Siempre que un medio asume un cambio así, hacen falta después algunos ajustes. Te rogamos que nos disculpes por las molestias de esta mudanza.

Como dice nuestro director, Ignacio Escolar, elDiario.es es el periódico con más ediciones locales. Quizás por ello somos el medio nativo digital más leído y creíble de España, según Reuters. Recuerda que, desde tu panel de socio o socia de elDiario.es puedes dedicar parte de cuota específicamente a tu edición más cercana, a la de Euskadi. Ahora te necesitamos más que nunca.

Ignacio Escolarrek dioenez, Espainia ez da Madrilen amaitzen. Euskadi ere gizarte anitza da eta aniztasun hori islatzen duen kazetaritza behar du. Euskadik hemen eginiko kazetaritza behar du. Zuen zain gaude gure sare sozialetan eta eldiario.es/Euskadi helbide berrian.

Eskerrik asko!