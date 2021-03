El Gobierno vasco rebaja hasta el 6,7% su previsión de crecimiento económico para 2021 y espera recuperarse de la crisis de la pandemia en tres años

El Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco ha rebajado en casi dos puntos, hasta el 6,7%, su previsión de crecimiento de la economía vasca para 2021, frente al 8,6% estimado a principio de año. Además, ha fijado en un 5,7% el incremento que experimentará el PIB de la Comunidad Autónoma Vasca para 2022. El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha dado a conocer estas cifras en el pleno de control celebrado en la Cámara Vasca, en respuesta a una interpelación el parlamentario de PP+Cs Luis Gordillo sobre las previsiones de crecimiento de Euskadi para 2021, ya que considera necesario que se revisen, al considerar que están "claramente superadas por la realidad".

Azpiazu ha apostado por "mirar hacia el bienio, en estos tiempos tan inciertos" y ha destacado que "todo apunta a que el ritmo de crecimiento de la economía vasca será intenso". Tras recordar que las revisiones se realizan cada trimestre, una vez que están disponibles las cuentas económicas trimestrales del Eustat, ha presentado el nuevo cuadro macroeconómico para el periodo 2021-2022 del Gobierno Vasco, que indica que la economía vasca crecerá este año el 6,7%, "cerca de dos puntos por debajo de lo previsto anteriormente" (8,6%). El consejero ha destacado que la aparición de nuevas olas de contagios tras el verano y después de las Navidades ha "frenado" la recuperación iniciada en el tercer trimestre.

"En el año 2022 la economía crecerá un 5,7%, una tasa muy robusta todavía, en nuestra opinión. A finales del 2022 habremos superado ampliamente en más de 2% el umbral del PIB perdido en el año 2020", ha asegurado. No obstante, ha afirmado que si en la anterior recesión fue necesario ocho años para recuperar el PIB previo a la crisis, en este caso se recuperará en tres años. Azpiazu ha señalado que se prevé que el crecimiento del consumo privado no igualará al del PIB y las familias optarán por un ahorro, precaución superior, al que tenían en periodos previos a la pandemia. "El consumo público ha jugado un papel decisivo a la hora de sostener al conjunto de la economía, con un incremento el año 2020 del 4,5 %. Que la recuperación de la economía vasca se apoye en mayor medida en la inversión que en el consumo facilitará un desarrollo más equilibrado y duradero de los años venideros", ha asegurado. Asimismo, ha explicado que la actual previsión indica una recuperación significativa de la industria, con un crecimiento del 8,3%, una tasa que no se ha registrado en los últimos 20 años.

Reducción de la tasa de paro

"En materia de empleo el Gobierno tendremos 13.600 personas más trabajando este año y otras 15.800 más el próximo. Un aumento del 1,5% este año y del 1,7 el próximo. La tasa de paro se irá reduciendo hasta el 10,1% en el año 2021 y al 9,5% el año 2022", ha indicado. Pedro Azpiazu ha explicado que las hipótesis tenidas en cuenta para la elaboración de este escenario, incluyen una recuperación "fuerte del entorno de la comunidad vasca", aunque las tasas interanuales, tanto de la OCD como de la Zona Euro y de España, serán todavía negativas en el primer trimestre de este año.

Además, ha señalado que el Gobierno no prevé un periodo de recesión para la economía vasca, aunque podría darse en el caso de la zona euro, y en algunos países importantes también de la zona euro. Según ha explicado, la ralentización de la economía se producirá en mayor o menor medida en función de nuevas cepas del virus y cree que la llegada de vacunas y su eficiencia contra las nuevas mutaciones son "clave para conseguir una recuperación rápida de la economía de este año y el próximo".

A partir de abril

"Confiamos en que eso será todavía posible y que los datos económicos serán positivos a partir de abril, al cumplirse un año de la llegada de la pandemia", ha insistido. El consejero ha contestado al parlamentario de PP+Cs que ya avanzó que se revisarían las cifras hace una semana, y ha negado que el Gobierno "no está manipulando los datos, sino analizándolos en cada momento y en función del contexto" actual. "Nuestras cuentas presentaban antes de esta pandemia una solidez envidiable, con el menor endeudamiento en todo el Estado español, y teníamos un superávit desde el año 2017. La pandemia nos cogió, afortunadamente, con unas cuentas saneadas que han sido capaces de responder a las tensiones generadas este último año", ha asegurado.

Azpiazu ha recordado que elproyecto de presupuestos cuenta con 12.440 millones de euros, un aumento de más de 700 millones de euros para repartir entre los departamentos, un crecimiento del 7,1%; con una inversión de 955 millones de euros que suponía un aumento del 6,4%; con una inversión en I+D+I de 536 millones, un aumento del 9,7 %. "Esos son hechos, son datos, son políticas, son actuaciones, precisamente, para salir de esta situación. He señalado en multitud de ocasiones que el Gobierno si fuera necesario recurriría al máximo de su capacidad de endeudamiento para hacer frente a unos años clave para la recuperación económica", ha recordado. En este sentido, ha señalado que "próximamente" va a salir al mercado con una emisión de bonos sostenibles por valor de 1.000 millones de euros, que "permitirá al Gobierno a reforzar su sólida situación financiera y disponer de más recursos de cara a futuro".

"Nuestra ruta está bien marcada y con la mirada puesta en la transformación y en la reconstrucción económica. En el momento en el que tengamos la foto fija económica final, el Gobierno Vasco adoptará las decisiones de inversión que considere necesarias también para seguir transitando el camino hacia la reconstrucción y la recuperación", ha afirmado.

"Cuento de la lechera"

El parlamentario de PP+Cs Luis Gordillo, por su parte, ha criticado que el presupuesto y las previsiones económicas del Gobierno "se han construido sobre el cuento de la lechera". Para el parlamentario de PP+Cs, de la actual crisis solo se puede salir con vacunas y "reactivando la economía para recuperar el empleo, recuperar la actividad económica y así la recaudación" y ha destacado que los últimos datos indican que la recaudación está "bajo mínimos". "Como siga así la tendencia, a finales de año se van a recaudar unos 600 millones de euros menos", ha afirmado.

Gordillo cree que el Gobierno Vasco ha "fiado todo al dinero europeo, a la deuda y al cambio de la tendencia económica por sí sola". "Negar la realidad no nos lleva a ninguna parte porque en economía es importantísimo jugar con las cartas levantadas y que todo el mundo sepa a qué atenernos, que es justo lo contrario que desgraciadamente está haciendo el Gobierno", ha criticado.