Mendia aboga por "un empleo de calidad e inclusivo" para impedir la desigualdad

La vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ha afirmado que el camino para impedir la desigualdad es defender un empleo "de calidad e inclusivo". Asimismo ha apostado por la inversión social como una garantía de competitividad. Mendia se manifestado de esta forma en la inauguración del IV Congreso de Empleo, organizado por el Gobierno vasco, que se desarrolla desde este lunes y hasta mañana en el Palacio Europa de Vitoria, y donde ha afirmado que una de las apuestas de su departamento para los próximos meses será ofrecer a las empresas "la disponibilidad" de Lanbide para formar a las personas en las necesidades que más demandan desde el tejido productivo, según recoge Europa Press.

Desde su perspectiva, "un trabajo con derechos y oportunidades de progreso profesional, es, junto a la garantía de los servicios públicos, el camino para impedir la desigualdad". Asimismo, la vicelehendakari ha adelantado la voluntad de su departamento de concertar las políticas de empleo con los agentes institucionales, sociales y la sociedad civil. También ha abogado por un empleo de calidad e igualitario debe también ser parte de la estructura y la base de país en Euskadi, junto a "buenas políticas de protección social y un tejido económico sólido, que genere riqueza y bienestar para todos".

Mendia ha explicado que contar con un empleo que permita disponer de un sueldo para satisfacer las necesidades elementales, y con oportunidades de progreso profesional, es, junto con la garantía de los servicios públicos, "el mejor camino para acabar con la brecha de la desigualdad" y "asentar una salida justa de esta crisis: la vía de la cohesión social". En este punto ha destacado que, dentro del objetivo del Gobierno de rebajar la tasa de paro por debajo del 10% en esta legislatura, "los datos demuestran que vamos bien", aunque, ha proseguido, hay una responsabilidad añadida, que es "conseguir que el nuevo empleo sea mejor que el de antes de la pandemia", ha remarcado.

En ese objetivo ha manifestado que el Departamento de Trabajo y Empleo que dirige está dispuesto a "liderar" esa vía para "una Euskadi más justa", en la que el progreso económico "esté ligado al progreso vital de todos y cada uno de los ciudadanos". Para lograrlo, ha defendido abrir un camino "claro" en el que se ponga "la cooperación por encima de la confrontación; la cogobernanza por encima de las competencias, y la corresponsabilidad de todos los agentes en materia de empleo por encima de la competición entre todos los actores".

"Corresponsabilidad" entre empresarios y trabajadores

En este punto ha llamado a trabajar en favor de esa corresponsabilidad entre empresarios y trabajadores para "crear riqueza y puestos de trabajo" pero, también debe existir "entre la población activa y las personas que no pueden acceder al mercado laboral". Ante los presentes ha expresado su compromiso de que las conclusiones que salgan de estas sesiones permitirán a su departamento "avanzar sobre uno de los retos pendientes en Euskadi: el diseño de un sistema propio de empleo eficaz".

Mendia ha recordado que hace ya una década Euskadi asumió las políticas activas de empleo, fue la última Comunidad en hacerlo, y además coincidió aquel momento con una crisis "profunda". Tras la creación de Lanbide en 2011 la vicelehendakari ha añadido que "aún está pendiente diseñar el marco en el cual debía funcionar, sobre todo teniendo en cuenta la complejidad institucional vasca".

De cara a diseñar ese marco, Mendia ha recordado su compromiso para la elaboración de la primera Ley del Sistema Vasco de Empleo, una década después de asumir las competencias. "Es un terreno pendiente de ordenar y lo vamos a abordar desde el diálogo, la voluntad de acuerdo y la cooperación", ha enumerado; para añadir que también van a trabajar para evitar que todos hagan "lo mismo, buscando la eficacia, dentro de un ambicioso proceso de concertación entre todos los agentes institucionales, sociales y de la sociedad civil".

En este punto ha recordado que este proceso de diálogo, a través del Foro de Empleo, ya ha dado comienzo y ya se está trabajando en su departamento en torno a tres conclusiones sobre necesidades "básicas" que pasan por avanzar en una mayor cercanía a la empresa y en la necesaria coordinación y complementariedad de los agentes. También, se trata, según ha añadido, de trabajar por una mayor innovación y perfeccionamiento de las actuales políticas activas de empleo. Son, ha detallado, "tres grandes retos pendientes que añadir a los que compartimos globalmente: la transición energética, la demográfica y la digital, que nos ofrecen incertidumbres, pero también inmensas oportunidades".

La vicelehendakari ha pedido elevar la mirada para darse cuenta del proceso revolucionario que vive la sociedad, y que va a suponer un cambio de paradigma en las relaciones laborales y al propio concepto de calidad en el empleo. En ese sentido, ha afirmado que "ya no va a ser sólo un trabajo seguro, bien pagado e indefinido", porque, desde su perspectiva, "un empleo de calidad, va a tener mucho que ver con la formación, con la actualización de las destrezas y competencias profesionales para adaptarse a los cambios". Ha insistido en que esa capacidad de adaptación "no puede ser sólo para quienes se lo puedan pagar" porque es también un desafío público, que incluirán en la Ley, para garantizar que "nadie se quede atrás en este proceso por no poder afrontar una formación permanente".

Finalmente, ha llamado a la colaboración a todos para trabajar por "una cogobernanza" que su departamento está "dispuesto a liderar" y que sabe que contará con la implicación de todos los demás agentes que en Euskadi intervienen en materia de empleo. "En ello nos va la competitividad como país: en el progreso de las empresas que generan empleo, en la calidad de ese empleo que garantiza el progreso de las trabajadoras y trabajadores", ha enfatizado. Por ello, ha reiterado Mendia, "la cohesión social es, además de un objetivo de una salida justa de esta crisis, una inversión en competitividad; y es esa competitividad, unida a la calidad del empleo, el primer análisis de este Congreso" ha concluido.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado que las relaciones del Gobierno central con los sindicatos y asociaciones de empresarios son "excelentes", por lo que ha afirmado que espera que los agentes sociales apoyen al Ejecutivo en el proceso para "el refuerzo y la mejora" del sistema público de pensiones. Calviño, que también ha participado este lunes en el congreso celebrado en Vitoria, ha manifestado, asimismo, que confía en que "de aquí al final de año" sea posible alcanzar "un buen acuerdo" con sindicatos y patronal en torno a la reforma laboral. Calviño ha analizado la situación en la que se encuentran las negociaciones con los agentes sociales en torno a dos asuntos "tremendamente importantes", como la modificación de los sistemas que regulan el mercado laboral y las pensiones públicas.