PNV, PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU dan el penúltimo paso y aprueban en comisión el pacto educativo

Como era previsible, la comisión de Educación del Parlamento Vasco, con los votos de PNV, PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, ha aprobado este lunes el texto del acuerdo en torno a las bases sobre la futura ley educativa de Euskadi que fue alcanzado el viernes de la semana anterior tras una intensa negociación. De este modo, este documento para la reforma educativa continúa así su tramitación parlamentaria y próximamente, en abril, será ratificado en el pleno de la Cámara.

La comisión ha debatido y votado este lunes el informe de la ponencia para definir las bases del acuerdo sobre el futuro sistema educativo vasco. El PNV, el PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU cerraron el pasado 18 de marzo un pacto que, entre otros asuntos, establece que la educación vasca se estructurará como “un sistema plurilingüe cuyo eje es el euskera”, y se articulará a través de las dos lenguas oficiales -euskera y castellano- y “al menos una lengua extranjera”. También hay medidas para reforzar la escuela pública en un contexto de 50% de alumnado en los centros de titularidad privada concertados.

Los cuatro grupos que han alcanzado el acuerdo suman 68 de los 75 escaños del legislativo, mientras que el PP+Cs y Vox, que se han desmarcado del acuerdo, suman siete parlamentarios en la Cámara, por lo que la futura reforma educativa saldrá con un 90% de apoyos. En la votación de este lunes, el dictamen ha salido con el apoyo de los grupos que han alcanzado el acuerdo y el único voto en contra de la parlamentaria de Vox, ya que el representante de PP+Cs ha abandonado la comisión y no ha participado en la votación, informa Europa Press.

El pacto establece que la educación vasca se estructura como “un sistema plurilingüe cuyo eje es el euskera”, y se articula a través de las dos lenguas oficiales -euskera y castellano- y “al menos una lengua extranjera”. Todo ello, “con arreglo a un patrón fundamental para garantizar la cohesión social y la capacidad de comunicación de la ciudadanía en ambas lenguas oficiales”. Además, indica que la futura ley tratará de hacer posible que la totalidad del alumnado “independientemente de su origen familiar”, conozca, al finalizar los estudios, las dos lenguas oficiales de Euskadi “al mismo nivel” y que haya adquirido conocimientos, como mínimo, de una lengua extranjera.

Estos objetivos se concretan en un apartado del acuerdo referido a la 'competencia lingüística del alumnado', en el que se indica que, “en la medida en que se proponga un sistema multilingüe centrado en el euskera”, se establecerán como meta al menos los siguientes niveles de competencia: B1 en las dos lenguas oficiales, al finalizar la educación primaria; y B2, también en ambas lenguas oficiales, al finalizar la ESO. Al margen del tratamiento de las dos lenguas oficiales de Euskadi -euskera y castellano- en la educación, el acuerdo contempla diversas medidas para reforzar el peso de la escuela pública en el sistema educativo y para combatir la segregación de alumnos en función de su sexo, origen o su nivel socioeconómico

La parlamentaria del PNV Leixuri Arrizabalaga ha puesto en valor el “amplio” acuerdo alcanzado y ha reconocido que “no es de la satisfacción de todos los grupos”, pero cree que esto “no puede poner en duda la legitimidad del acuerdo”, ya que el reglamento parlamentario sobre las ponencias recoge unas condiciones que “se han cumplido en todo momento”. “Hubo oportunidad de ampliar aún más el acuerdo pero algunos grupos prefirieron condicionarlo a quién lo firmaba. Es difícil dar la cara en algunas ocasiones”, ha indicado.

Arrizabalaga ha afirmado que este acuerdo va a “dar estabilidad” a la futura ley educativa y ha señalado que el documento recoge “acciones concretas que van a mejorar y transformar el sistema educativo de los próximos años” para contar con una educación “de calidad, con visión en la wxcelencia, que haga de su base la integración, que sea plurilingüe, y todo esto haciendo un reconocimiento a la escuela pública, como referente, y teniendo como eje el euskera”.

El parlamentario de EH Bildu Ikoitz Arrese ha destacado que este acuerdo ofrece la oportunidad de “transformar el sistema educativo”, y ha calificado de “inaceptable” que se difundan “bulos” sobre el documento y ha puesto en valor el “compromiso firme” que incluye para “consensuar” un pacto contra la segregación escolar en 2030. Respecto al euskera, ha rechazado que este documento suponga “un paso atrás” y ha defendido que incluye medidas para “conseguir alumnos bilingües vascos”. Tras reconocer que este documento “no es cien por cien el que le gustaría a EH Bildu”, ha indicado que su grupo va a seguir trabajando para que se cumplan sus objetivos y cree que es un acuerdo “positivo y amplio” que supone “un avance importante”.

El parlamentario del PSE-EE José Antonio Pastor ha subrayado que el texto ha conseguido reunir a “más del 90% de los miembros del Parlamento”, y ha agradecido el “esfuerzo” de los cuatro partidos que sustentan el acuerdo, ya que “evidentemente no es el texto de nadie”, si no que “es un punto de encuentro que no deja totalmente satisfecho a nadie, ni deja totalmente insatisfecho a nadie”. Pastor ha señalado que se ha introducido “con claridad” que el objeto de la reforma es “propiciar el éxito escolar del alumnado, situando sus necesidades y su desarrollo integral en el centro del sistema educativo”, y ha indicado que el documento apuesta por la escuela pública, refuerzo del trilingüismo y evaluación continua y externa del sistema.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Iñigo Martínez ha destacado que este acuerdo pone las bases para la transformación del sistema educativo, ya que “va a tener una incidencia directa” en todo el sistema y ha subrayado que el texto incluye las “líneas generales” de la coalición para conseguir un sistema educativo cien por cien público, de calidad, plurilingüe, con el euskera como eje, con buenas infraestructuras“. Asimismo, se ha dirigido al Gobierno vasco para pedirle que trabaje este documento ”con todos los agentes implicados“ y ha mostrado el compromiso de su grupo a hacer un seguimiento del desarrollo del acuerdo.

El parlamentario de PP+Cs Jose Manuel Gil ha denunciado que la “falta de formas que ha presidido la tramitación de este informe” y ha criticado que se ha producido una “inaceptable y repetida falta de respeto” a su grupo parlamentario y “una ruptura de las más elementales formas de cortesía parlamentaria”. “No es un informe basado en el consenso y supone un mal comienzo para una ley que debería buscar el acuerdo de todos”, ha insistido antes de señalar que se trata de “un acuerdo parcial, solo de partidos nacionalistas y pseudo nacionalistas que deja a parte del país fuera”, ha añadido. Gil cree que para alcanzar este acuerdo se han “forzado las normas parlamentarias más básicas” y ha criticado el “talante poco democrático de los partidos que sustentan al Gobierno, cuando las cosas se ponen tensas”, ya que las enmiendas de su grupo han sido “desatendidas y despreciadas en su totalidad porque había un acuerdo previo con EH Bildu”.

Por último, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha expresado su desacuerdo con estas bases porque “ponen como eje vertebrador el euskera cuando hay dos lenguas cooficiales” y ha criticado que no se han tenido en cuenta las aportaciones que ha realizado su grupo. “Creemos que alcanzar la excelencia en resultados académicos debe ser la base fundamental de todo el alumnado, y no si hablan en español o en euskera”, ha defendido.