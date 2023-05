Cómo innovar para mitigar la brecha digital: “Hay que cambiar la cultura y la forma en la que nos relacionamos”

La transformación digital y verde presenta, al mismo tiempo, oportunidades y riesgos. Entre estos últimos, el reto de no dejar a nadie atrás, sea por motivos económicos, sociales, culturales o educativos. Por eso, es relevante afrontar esta transformación desde una perspectiva de innovación inclusiva. Una visión que analizan Rosa Díaz, directora del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad; Carmen Camuñas, directora del Hub de Innovación de Acciona; y Yolanda Rueda, presidenta de la Fundación Cibervoluntarios, entidad sin ánimo de lucro que promueve el uso y conocimiento de las tecnologías como medio para generar empoderamiento ciudadano, en una conversación organizada por elDiario.es con el patrocinio de Acciona.

Para encuadrar que es la brecha digital, Rosa Díaz, señala que “nos estamos refiriendo a esas diferencias entre los beneficios, de las personas y las empresas, que se mueven en el mundo digital. En cómo esas diferencias influyen en el resultado”. También, que “hay colectivos que estamos dejando atrás y que no pueden beneficiarse, porque no conocen” o “no están acostumbrados al uso de tecnologías digitales”.

De ahí, apunta la directora del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, que se hable de brecha digital por edad, por estudios o lugar de residencia y que haya diferentes tipos. Por ejemplo, en “competencias digitales”, de personas que no tienen los “conocimientos para acceder a internet y poder hacer uso de las ventajas de la tecnología”. Por otro lado, la “brecha de especialistas digitales”, donde se incluye la perspectiva de género. “En España, el 80% de los especialistas digitales son hombres”, indica Díaz.

En esa transformación, el sector privado juega un papel esencial. “La mayoría de las empresas están impulsando la innovación y la transformación digital”, que no es nueva, pero que ha acelerado en los últimos años, argumenta Carmen Camuñas, directora del Hub de Innovación de Acciona. Una transformación desde dentro de las compañías para influir, también, hacia fuera.

“Hay que cambiar la cultura digital, cómo nos relacionamos con nuestros propios compañeros y la forma de trabajar”. En el caso de Acciona, explica, se ha constituido un “hub que intenta mezclar perfiles, jóvenes recién salidos de la universidad; con perfiles senior” para “impulsar desde [proyectos] piloto a pruebas de concepto”. Y, al mismo tiempo, “socializar e intentar divulgar la innovación hacia fuera, acercándonos a colegios para que las niñas no tengan miedo y vean que las carreras tecnológicas tienen un montón de salidas o yendo a gente mayor para que pierdan ese miedo, con los ordenadores o con internet” para evitar que se sientan aislados.

Sobre cómo saber qué las personas que se están quedando atrás y poder mitigar esa brecha, la presidenta de la Fundación Cibervoluntarios, pone un ejemplo. “Si una persona tiene un móvil de última generación pero no sabe acceder a la Administración electrónica está en vulnerabilidad digital. Está en brecha digital”.

Yolanda Rueda explica también cómo hay una brecha de acceso, cuando no se dispone de internet; pero cuando tienes la capacidad de acceder y las herramientas “pero no le puedes sacar provecho, estás en brecha digital. Eso nos pasa a todos. Lo vimos durante la pandemia, cuando podías tener un ordenador en tu casa, pero no sabías utilizarlo para las clases de tus hijos; o teletrabajar; o seguir manteniendo tu negocio en internet”. Y pone cifras. “Más de 15 millones de personas en España carecen de competencias digitales básicas” y solo las “tiene el 25% de los mayores de 65 años”.