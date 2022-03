Vara plantea que las hectáreas de barbecho cobren el pago verde como ayuda por la sequía

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha planteado la posibilidad de usar las 30.000 hectáreas que tiene la región de barbecho por el 5% del pago verde de la UE, para tratar de aliviar el problema económico que vive el campo extremeño por la sequía y el coste de los suministros.

Vara se ha referido a esta posibilidad en el pleno de la Asamblea de Extremadura en Mérida este martes, en sus respuestas a la oposición y cuyas preguntas se han centrado en la grave situación que padece el campo extremeño.

Tanto la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, como el del Grupo Popular, José Monago, han indicado que los agricultores y ganaderos extremeños viven la "tormenta perfecta" por el bajo precio de sus producciones, la sequía y el elevado coste de los elementos de producción (fertilizantes, carburantes) agravado ahora por la guerra en Ucrania.

Para Vara hay que abordar cuestiones de fondo que tienen que ver con la soberanía agraria de la Unión Europea, después de la guerra haya puesto de manifiesto la dependencia tanto en ese ámbito como en el energético.

La solución "no va a ser fácil", "vienen tiempos muy complejos y la gente está asustada porque le asustó la pandemia y ahora la guerra los viene a rematar".

Mientras Vara ha considerado la ley de cadena alimentaria como "la mejor solución de las posibles", Monago asegura que "no está funcionando" y ha advertido de que "no se le puede echar la culpa a Putin" de todos los males que padece el campo extremeño.

En respuesta al portavoz de Cs, David Salazar, que ha alertado de que el "campo no tiene tiempo" ante la situación de asfixia que vive, Vara ha explicado que va a reivindicar ayudas de mínimis de Estado para agricultores que no puedan regar y solicitar autorización para poder poner presupuesto propio de Extremadura "encima de la mesa".

Igualmente, plantearán ayudas de Estado para la agroindustria y cooperativas por falta de actividad, ayudas comunitarias para los afectados por la sequía, exención de la tarifa de utilización del agua y canon de regulación para los regantes, deducciones fiscales y, máximo del anticipo de la PAC para los pagos directos a partir del 15 de octubre.

Fernández Vara ha planteado también la aplicación de la cláusula de fuerza mayor que permite flexibilizar ciertas obligaciones del pago verde, como la diversificación de los cultivos; líneas de subvención de avales a través de Saeca, exención del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) de rústica y préstamos subvencionados del ICO.

Además, ha propuesto la disminución del número de peonadas de los agricultores por cuenta ajena, la moratoria sin intereses de pago en las cotizaciones para la Seguridad Social, ERTE para los trabajadores de las empresas afectadas y ayudas a las infraestructuras de la comunidades de regantes y de las explotaciones agrarias para implantar sistemas de riego eficientes.

Todo esto "si no se hace bien y de una manera coordinada, no será ninguna solución" y "pensando, no solo en los próximos meses, sino en los próximos años".