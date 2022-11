Badajoz no renuncia y va a pelear por el Centro Ibérico de Energías Renovables

El Ayuntamiento de Badajoz trabaja con otras instituciones y entidades en el objetivo de reformular el proyecto del Centro Ibérico de Energías Renovables (Ciere) que se había prometido para la ciudad, y no perder la inversión y las oportunidades que generaría contar con una iniciativa de este tipo.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera (Ciudadanos), ha reconocido que la última cumbre Hispano-Portuguesa, celebrada en Viana do Castelo el pasado día 4, confirma una vez más que Badajoz no contará con el centro que se había comprometido para la ciudad en la cumbre similar efectuada en Figueira da Foz en 2003.

El centro, denominado Ibérico para la Investigación en Almacenamiento de Energía (Ciiae) irá finalmente a Cáceres con una inversión inicial de 74 millones de euros más otros 18 de otros programas.

Sin embargo, la capital pacense no renuncia a este proyecto, y el Consistorio trabaja con entidades como la Universidad de Extremadura (UEx), la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País o entidades de la sociedad civil para lograr una iniciativa de este tipo, debido a la importancia que generaría para la ciudad, afirma Gragera.

El PP pide 10 millones al Gobierno

El portavoz del Ayuntamiento, Antonio Cavacasillas (PP), coincide en que la ciudad hará “todo lo posible” para que ese denominado Centro Ibérico de Investigación se ubique en la capital pacense.

Aunque haya cambiado de nombre, “en diecinueve años han cambiado muchas cuestiones, pero no deja de ser el mismo centro que se prometió para Badajoz, y el Ayuntamiento no está en contra de cualquier actividad en cualquier punto de Extremadura, pero cuando el nombre de la capital pacense estaba para este proyecto, no tiene ningún sentido que sin darse ninguna explicación se ponga en otra localidad”.

“Estoy agradecido ante el hecho de que el Gobierno central invierta en Extremadura, pero cuando la justificación era Badajoz y no hay ninguna razón para modificarla, no tiene ningún sentido que no vaya a otra localidad que no sea la capital pacense”.

Por este motivo “se luchará hasta el final, y no solo el Ayuntamiento, pues también hay otras asociaciones que también lo están pidiendo”, por lo que “se hará todo lo posible para que el Ciiae esté en Badajoz”.

En referencia a las palabras del alcalde pacense, Gragera (Cs), de “reformular” el centro previsto en 2003, Cavacasillas ha dicho que “es muy difícil que el Gobierno vaya a poner otro centro que no sea ese, y por lo tanto es el que tenía que venir a Badajoz, y ese es el que se va a pelear”.

Afirma que su partido ha registrado una enmienda en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 10 millones de euros para la construcción de este centro en la ciudad, para lo cual ha pedido el apoyo de todos los diputados extremeños en la Cámara baja y de todas las formaciones del Consistorio pacense.