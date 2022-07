PSOE pide al alcalde de Badajoz que dimita porque su pacto con el PP está liquidado

El PSOE cree que el pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Badajoz entre el Partido Popular y Ciudadanos está liquidado y que el alcalde pacense, Ignacio Gragera (Cs), debería dimitir.

En rueda de prensa el secretario provincial del PSOE, Rafael Lemus, ha dicho que la actual situación generada después de que el PP se desmarcase del acuerdo de subida salarial pactado entre Ayuntamiento y Policía Local, evidencia que los populares “han engañado” a Gragera.

Al primer edil pacense “como al Jarramplas, le van a dar palos por todos los lados” de aquí a final de legislatura debido a la falta de apoyos, ha afirmado Lemus en una comparecencia a la que también ha asistido el portavoz local del PSOE, Ricardo Cabezas.

No obstante, los socialistas no se plantean moción de censura, pues entre otros motivos no contarían con el apoyo suficiente, como ha reconocido el responsable provincial del partido.

Si Gragera dimitiese habría que iniciar un proceso de designación de nuevo alcalde, aunque Lemus cree que el alcalde “de manera irresponsable” no tomará esta decisión.

Asegura que el PSOE “no ha hecho ningún tipo de ofrecimiento, ni de manera oficial ni extraoficial” a Ignacio Gragera para alcanzar acuerdos en lo que queda hasta final de legislatura en caso de que rompiese el pacto de gobierno con el PP.

En cuanto al Partido Popular, Lemus sostiene que es “un auténtico desastre” en la ciudad, sin que “nadie conozca quién lidera a este partido en la actualidad”.

Los designios del Partido Popular en la capital pacense están dirigidos hoy “por el alcalde de una población de 700 habitantes -en referencia al responsable del PP provincial, Manuel Naharro, primer edil de Valencia del Mombuey-, cuya política más sofisticada ha sido realizar de vez en cuando pancetadas para 100 personas en su pueblo”.