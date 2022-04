El proyecto de la mina de litio de Cáceres “no existe para la Administración ni en la economía real”, según el alcalde

La empresa promotora del la mina de litio en Cáceres sigue su ronda de contactos con empresas y asociaciones para dar a conocer el proyecto soterrado de explotación, pero aún no se ha registrado en el Ayuntamiento. Por esto, el alcalde, Luis Salaya, ha indicado este martes que empieza a pensar “seriamente” que el proyecto de Infinity Lithium en el paraje cacereño de Valdeflores “no existe más allá del mundo especulativo, de los inversores y de la economía financiera”.

Salaya ha reconocido que se ha propuesto “no hablar mucho” de la propuesta de mina de litio precisamente por este motivo, tras ser preguntado sobre si esta explotación minera es compatible con un modelo de ciudad sostenible, como él ha defendido en la presentación del proyecto CCGreen.

Tras reconocer que siempre habían sospechado de la existencia real de la iniciativa de Infinity Lithium en la montaña de Cáceres, ha indicado que “no hay nada más que anunciado un proyecto subterráneo del que no sabemos nada porque no se ha registrado”. “Por lo tanto es un proyecto que a día de hoy no existe para la Administración y probablemente es que tampoco existe en la economía real”, ha agregado Salaya.

El alcalde cacereño ha explicado que actualmente “todas las exigencias se centran en que el Ayuntamiento modifique su plan de urbanismo para registrar un proyecto, que si es netamente subterráneo” no tiene nada que ver con el urbanismo.

En ese sentido, Luis Salaya ha precisado que la administración local regula el suelo y no el subsuelo, “entonces todo parece que suena a excusas para alargar un proyecto que no ha llegado a presentarse nunca”, ha concluido.