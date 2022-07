El campo se concentrará el 21 de julio en Mérida para exigir ya las ayudas por la sequía

El sector agrario ha convocado una concentración el próximo jueves 21 de julio, ante la Presidencia de la Junta de Extremadura en Mérida, para exigir la convocatoria de las ayudas a los agricultores que no han podido regar esta campaña debido a la sequía.

La protesta ha sido convocada por Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, la cooperativa San Isidro de Miajadas y las organizaciones agrarias Apag Extremadura Asaja, UPA-UCE Extremadura y La Unión Extremadura, que esperan la asistencia de medio millar de agricultores, principalmente de la zona de Orellana, la más afectada por las restricciones.

En una rueda de prensa conjunta celebrada esta semana en Mérida, han lamentado las constantes “largas a la publicación de estas ayudas” por parte de la Consejería de Agricultura, así como la falta de información “clara” de los beneficiarios de las mismas, lo que está creando “incertidumbre en el sector”.

Junto a la publicación de las ayudas, también han pedido una mesa de negociación ya que, como ha apuntado el secretario de La Unión, Luis Cortes, la consejera del ramo, Begoña García, dice que son 15 millones y el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, 18 millones

“Aparte de no ponerse de acuerdo, tampoco se sabe de dónde salen esas cantidades ni para quién van a ir dirigidas”, ha planteado Cortés.

Han expuesto que los productores más afectados por las restricciones de agua para riego son los del cultivo del arroz, seguidos de los maiceros y tomateros y en menor medida, aunque todos son importantes y todos tienen sus problemas, los productores hortícolas.

También van a sufrir importantes pérdidas los productores con riegos deficitarios en el cultivo del girasol, ya que bajarán los rendimientos, y otro sector muy perjudicado es el de las entidades asociativas agrarias (cooperativas, Sat, etc.).

Como no van a tener actividad en sus instalaciones, no van a poder cubrir los gastos fijos de las mismas, y van a necesitar una línea de ayudas si no se quiere que lleguen a desaparecer un buen número de ellas, ha pronosticado Cortés.

La concentración, han asegurado, no será la única forma de protesta que realicen en adelante “si no se consiguen respuestas”, ya que seguirán “peleando hasta conseguirlo” con diferentes movilizaciones.

“Es una situación critica la que están viviendo los agricultores extremeños” y muchos pueblos, ya que “la mayoría de las explotaciones son familiares”, han subrayado tanto el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas, como el presidente de la cooperativa San Isidro de Miajadas, Pablo Avís.

Huertas, además, ha pedido “conocer las medidas concretas y que no se mire desde la Consejería para otro lado”, ya que ha lamentado que desde abril no han tenido noticias y creen que “el compromiso se ve lejano”.

Es por ello necesario, y ya que la Unión Europea ha aprobado que los fondos puedan utilizarse para estas medidas, que se “agilicen y digan si se van a llevar a cabo para que ninguna explotación, esté más o menos afectada, se quede sin tener una respuesta y una ayuda”, ha añadido el secretario de UPA-UCE.

El presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, por su parte, ha sido más critico, ya que ha considerado que la gestión ha sido “desastrosa” y “chapucera”.