El aumento del gasto en Defensa se ha colado en el Debate del Estado de Extremadura, que desde el martes se celebra en Mérida. La portavoz de Unidas por Extremadura (Podemos+IU+Extremeños), Irene de Miguel, ha reclamado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que sea “valiente” y lleve a cabo “medidas progresistas” con inversiones sociales y un sistema fiscal “justo”, que alivie la situación de los extremeños en el actual escenario inflacionista derivado de la guerra en Ucrania porque no todo “puede venir desde el Gobierno central”.

Por ello, De Miguel ha aprovechado su intervención en el debate para advertir al jefe del Ejecutivo autonómico de que con la receta de un mayor gasto en Defensa, como defiende el PSOE y una parte del Gobierno, y con una rebaja fiscal generalizada “no se ayuda a los ciudadanos”.

Esta afirmación ha tenido una respuesta directa de Fernández Vara en su turno de palabra: “Con tanques no se llenan las neveras pero sin tanques se vacían”. En este sentido, ha aludido a la “diferencia de capacidad” entre Ucrania y Rusia, por lo que defendido la ayuda a Ucrania “o morirán todos, y están en las puertas de Europa”.

A pesar de ello, el presidente extremeño ha manifestado sus dudas porque ha vuelto la “política de bloques y me da miedo por mis hijos y por mis nietos porque la política de bloques nunca trajo nada bueno al mundo”. Pero al mismo tiempo ha apoyado el fortalecimiento de la seguridad en Europa porque, a su juicio, “no se puede tener una política agraria común o económica o un euro compartido, pero no tener una capacidad de defenderte ante la agresión de quien no cree en la democracia ni en la libertad ni en nada”