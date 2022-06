La Junta no sabe de dónde saldrá el litio para la fábrica: “Pregúnteselo a ellos”

El presidente de la Junta, Fernández Vara, dice que no sabe de dónde saldrá el litio para la fábrica de baterías de Navalmoral. “No lo sé pregúnteselo a ellos pero supongo que de donde lo haya”, ha respondido a la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel.

En un debate este jueves en la Asamblea de Extremadura, De Miguel han intentado saber si habrá una mina de litio en Cáceres capital para abastecer a la factoría morala de inversores chinos y españoles, aparte del material que se pueda extraer en Las Navas (Cañaveral, en la misma provincia).

La líder de la confluencia ha empezado su interpelación a Vara subrayando que hay conflictividad social con los proyectos mineros para el litio en Cáceres y Cañaveral, “y usted debería haber preguntado a esas empresas [las de Navalmoral], de dónde va a salir, y si no le interesa de dónde va a salir está haciendo un flaco favor a los intereses de esta tierra. Es la misma respuesta que ha dado a los periodistas, ¿se imagina que hubiera litio bajo el Retiro o la Alhambra? No habría extracción minera”.

Para De Miguel extraer litio contamina y desertifica , “no es ningún regalo la mina, por eso nos dan la factoría”. Quien no pelea, no gana, añade, “y si ahora mismo hay factoría es por el trabajo de resistencia a las minas y a seguir siendo una colonia”.

Si en Cáceres ciudad se plantea ahora soterrada “es por la pelea de los cacereños, si por usted fuera ya estaría hecha a cielo abierto. Aún así soterrada siembra bastantes dudas”.

Vara: la fábrica no viene por el litio

Al presidente de la Junta Fernández Vara le parece que esta noticia de prosperidad, industria, mejores salarios, “no le ha gustado nada”, replicaba a De Miguel. “En siete años no le he oído decir sí a nada, no le parece bien nada de lo que se haga. Que seamos vanguardia del desarrollo industrial verde, malo”, y ha recordado la oposición a la mina al aire libre en Cáceres, “donde la Junta negó los permisos”.

Vara defiende la libertad de mercado, el funcionamiento democrático y con base en el Derecho, en el que “hay que dejar que la gente presente proyectos y luego se miren, pero no juzgar a priori; que presenten proyecto y la Administración dirá”.

“Da usted por hecho que el proyecto ha venido aquí por el litio, algunos dicen que hay un pacto oculto, y nada de eso, ni litio ni pacto oculto; han venido porque a esta tierra le ha llegado su hora”.

Irene de Miguel ha pedido a Vara que exija al Gobierno que las ayudas y subvenciones a los proyectos relacionados con el litio se conviertan en participación accionarial pública en los mismos, para no dejar ese recurso estratégico en manos de multinacionales chinas y australianas “regadas con dinero europeo de los Perte”, y que la Junta haga igual, convertir el valor de los terrenos que se van a ceder en Expacio Navalmoral, en participación accionarial.