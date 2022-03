Monago: “Si se quiere prescindir de mí, que se me diga con anticipación”

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, afirma que los cambios en la dirección nacional del PP no influyen en su disposición personal para presentarse o no a la reelección, que todavía no ha decidido, y lo único que pide es que “si se quiere prescindir de mí, se me diga con anticipación, para recoger los papeles”.

En rueda de prensa este lunes ha informado que de momento no hay fechas para la celebración del congreso regional, que no se decidirá hasta después del nacional, pero será él el que pondrá las fechas.

“La dirección puede proponer fechas, pero la pongo yo, no voy a permitir que mañana salga Madrid diciendo la fecha sin saberlo yo porque entonces no va a ser esa fecha”, advierte Monago, que ha añadido que “los tiempos han cambiado”.

Asegura que no supone ningún cambio lo ocurrido en la dirección nacional: “Siempre he estado a disposición del partido antes y ahora”, ya que se considera “una persona de la casa”.

“Yo lo único que he dicho es que si se quiere prescindir de mi, que se me diga con anticipación para recoger los papeles, lo libros y las cuatro cosas, porque las personas somos el genero más difícil de trabajar”, ha señalado.

El presidente del PP extremeño ha comentado que “cuando uno trabaja con juntas de culatas, se araña una y se tira”, pero “las personas no, tienen corazón y sentimientos, por eso cuando te equivocas debes saber pedir perdón”.

¿El congreso nacional servirá para cerrar heridas? “Todavía queda mucho trabajo porque cuando hay cicatrices, quedan mucho tiempo”.

No obstante, ¡hay voluntad “y eso es lo más importante, que esas heridas que pudiera haber, que ya vienen desde el congreso nacional, se restañen”.

Presentarse o no es una decisión suya, pero después debe ser refrendada por los militantes. “Esto de decir que es el candidato de Génova es una ofensa para cualquier persona”, aunque se ha venido haciendo.

“Hay que recuperar lo que era el PP que todos hemos conocido y el que gobernaba en España”.