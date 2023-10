El PSOE reprocha el “despilfarro, mentiras y manipulación” del gobierno local en Don Benito

El PSOE de Don Benito ha tachado de “desgobierno” la coalición municipal formada por Siempre Don Benito y el Partido Popular, y calificado sus primeros 100 días de legislatura de “despilfarro, mentiras y manipulación”.

La portavoz municipal de los socialistas, Yolanda Tomillo, acompañada por el número dos del PSOE en la localidad, Manuel Gómez, ha criticado el “gasto incontrolado” del nuevo equipo de gobierno.

“Si continúan con este nivel de gasto más pronto que tarde las arcas municipales estarán vacías”, ha dicho al respecto para añadir que “el resentimiento hacia todo lo que huele a José Luis Quintana -el anterior alcalde- y al PSOE les está llevando a gastar de manera incontrolada”.

Como ejemplo ha puesto la renovación de diferentes espacios consistoriales y la inversión en conciertos durante la feria, que se ha convertido en “la feria más cara de los últimos años con el dinero de los dombenitenses”.

A su juicio, este nivel de gasto “demuestra que no hay un proyecto de futuro para la ciudad y que no les interesa la sostenibilidad del Ayuntamiento a largo plazo”.

Ha lamentado además el desconocimiento de la alcaldesa, María Fernanda Sánchez, al apostar por regularizar la situación laboral de los monitores de la escuela municipal de música ya que estos trabajadores pertenecen a una asociación externa que hace el servicio al Consistorio y no son por tanto trabajadores municipales.

Tomillo ha tachado también de “dictatorial” la manera de gobernar de Sánchez, ya que no contesta las preguntas de los socialistas, los plenos son “improvisados” y la alcaldesa no respeta el reglamento de los mismos. “No sabemos si lo hace por desconocimiento o porque no quiere”.

Por su parte, Manuel Gómez ha afirmado que si se pierden algunos fondos europeos, tal y como afirmó el Consistorio la pasada semana en el balance de los primeros tres meses de legislatura, será “por la falta de trabajo del nuevo equipo de gobierno”.

Según ha indicado, el equipo de gobierno carece “del mínimo conocimiento para afrontar estas gestiones” porque desde su punto de vista desconocen con qué está relacionado cada proyecto.

Sobre Siempre Don Benito, Gómez ha dicho que “está anclado en el pasado y no quiere que Don Benito avance”, y se ha preguntado cuándo va a estar listo el nuevo proyecto de la obra de la plaza.

Gómez exige a la alcaldesa que se deje de “tanto pan y circo porque Don Benito no se puede permitir una legislatura fallida” y le ha instado a gobernar “mirando al presente y futuro”.