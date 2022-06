Unidas Podemos de Badajoz califica de “medieval” la intención de declarar persona non grata a Henar Álvarez

El Grupo de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Badajoz ha pedido que el pleno del próximo día 27 no declare persona non grata a la presentadora Henar Álvarez, maestra de ceremonias el pasado sábado de la fiesta de Los Palomos 2022 y que llamó “homófobo” al exalcalde Miguel Celdrán, ya fallecido.

Los grupos municipales deberán votar ese día si el consistorio nombra persona non grata y presenta una querella criminal contra la cómica tras la moción registrada por el exconcejal de Vox (actualmente no adscrito) y miembro del equipo de gobierno tripartito (PP y Cs), Alejandro Vélez, que ha calificado “de mal gusto” los chistes realizados por la presentadora sobre Celdrán, al que considera “impulsor” de Los Palomos después “de una mala interpretación sobre una broma suya” realizada en 2011, según afirmaba el edil.

Unidas Podemos ha pedido al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, que no admita a debate esta moción, ya que “atribuye delitos falsos a la cómica”. Además, la formación morada ha explicado que la declaración de persona non grata es una medida “casi medieval, que no se puede entender en una democracia plena”.

Se abre la veda de caza de brujas en #Badajoz. El trifachito nos regresa al medievo y estrena hoguera en plaza pública con @henarconh. Con la misma entrada, lapidación de feminazis al atardecer. Quien esté libre de pecado que traiga su propia piedra. #VuelveLaInquisición pic.twitter.com/ipYU41OxUd — Erika Cadenas ♀💜 (@ErikaBadajoz) 9 de junio de 2022

Para Podemos “todo se tiene que enmarcar en el contexto de presentación de un espectáculo como Los Palomos, que es irreverente y transgresor por definición”. “Los Palomos no es solo una fiesta por la diversidad y la tolerancia, también es reivindicación y lucha por los derechos de unos colectivos que han sido discriminados históricamente y que, a la vista está, siguen siendo atacados a las primeras de cambio”, ha afirmado la portavoz municipal, Erika Cadenas.

Este grupo enmarca las palabras de la presentadora madrileña en “los límites del humor” y como parte de una libertad de expresión “que se debe defender siempre, en tanto que es un derecho humano, tanto si gustan sus palabras como si no, siempre que no haya una injuria o difamación”. En este caso cree que no hay difamaciones pues “el insulto homófobo” de Celdrán “sí se produjo, teniendo que pedir disculpas por ello”, además de que la cómica “desconocía el fallecimiento” del exprimer edil.

Para Erika Cadenas, esta moción “es solo el enésimo ataque lleno de odio” de Alejandro Vélez “hacia ciertos colectivos y personas, como por ejemplo los comerciantes del mercadillo, la comunidad musulmana o las víctimas de la dictadura y sus familiares”, todo ello “con el beneplácito de Ignacio Gragera”.

“En Extremadura echamos a los palomos cojos para otro lado”

Henar Álvarez mencionó en su participación como maestra de ceremonias del principal acto de Los Palomos 2022 cómo los pacenses habían creado una fiesta LGTBI a partir de unas declaraciones homófobas del que fuera alcalde de Badajoz en 2011, ya fallecido, Miguel Celdrán. En concreto, Álvarez dijo: “Badajoz es ya mi sitio favorito del mundo. Os lo juro. Me flipa que os insulte un alcalde homófobo y hayáis 'montao' una fiesta que dura ya 11 años para que se joda. Estará el tío pensando: ya me podía haber metido la lengua en el culo”.

El exconcejal del partido de extrema derecha cree que estas palabras suponen un insulto tanto para la memoria de Celdrán como “para todos los pacenses”, por lo que el pasado miércoles presentó la moción en la que pide que se nombre a la guionista persona non grata y que el Ayuntamiento presente una querella criminal contra Álvarez “por difamar y humillar la historia de nuestra ciudad” y la del alcalde del PP.

El caso es que las declaraciones de Miguel Celdrán a las que se refirió Álvarez el pasado sábado en el Escenario Alcazaba se produjeron en 2011 durante una entrevista de radio en Cope. El periodista Ernesto Sáenz de Buruaga interrogó al entonces alcalde por su afición a la cría de palomos y le preguntó si entre sus animales había palomos cojos. “En Extremadura pocos. Aquí normalmente los echamos para otro lado, depende de qué lado cojeen. Aquí, gracias a Dios, estamos todos muy sanos”, fue la respuesta del político del PP. Posteriormente se disculpó ante la polémica que se creó.