Unidas por Extremadura exige al PP el cese de la diputada que amenazó a su portavoz

La portavoz y diputada de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha comparecido este viernes ante los medios tras las amenazas que se habrían producido durante la sesión plenaria de este jueves de la Asamblea por parte de la diputada del Partido Popular, Sandra Valencia,, quien ha negado los hechos.

De Miguel ha insistido este viernes que tras intervenir en un debate “intenso sobre la necesidad de implantar la educación afectivo sexual desde edades tempranas y de no poner en marcha el pin parental”, la diputada popular la agarró del brazo cuando regresaba a su escaño y le dijo “ten cuidado, protege a tu hijo”, palabras que la portavoz de UPE considera “extremadamente graves” y entendió como una amenaza.

Ante estos hechos, que De Miguel ha denunciado ante la Policía Nacional, la portavoz ha afirmado que Valencia “se ha equivocado y debería dimitir”, al mismo tiempo que ha instado al PP a exigir la dimisión de su diputada y, de no ser así, cesarla, pues “no deben mirar hacia otro lado o acusarme a mí de lo ocurrido”. “Valencia ha demostrado no estar capacitada para ocupar su escaño”, ha insistido De Miguel que “espera que el PP esté a la altura” y reflexione “profundamente sobre el nivel de crispación política al que está llegando y que no contribuye en nada a construir una democracia mejor”.

Para De Miguel, las explicaciones de la diputada popular “no me sirven porque no reconoce los hechos y no pide perdón y lo único que hace es justificar su actitud y culparme a mí, esto no va de tener la piel más o menos fina, va de que hay límites que son infranqueables”, ha dicho. “Llevo ocho años en esta Asamblea y he tenido debates duros con diputados” de todas las formaciones políticas “pero nunca me había sentido de esta manera ni había recibido amenazas de este calibre”, ha señalado. Asimismo, De Miguel ha negado que vertiera acusaciones sobre la diputada popular durante el Pleno. “No lanzo ninguna acusación, yo solo digo que es concejala en un Ayuntamiento cuyo alcalde ha sido condenado por violencia machista”, ha apuntado Miguel en alusión su cargo de concejala en el Consistorio de Malpartida de Cáceres.

La diputada popular dice que tiene “la conciencia tranquilísima”

Por su parte, la diputada del PP en la Asamblea de Extremadura Sandra Valencia, ha respondido a la portavoz de Unidas por Extremadura y ha asegurado que no dejará su escaño porque “jamás” la amenazó y tiene “la conciencia muy tranquila” puesto que su intención era reflexionar con ella “de manera cordial”.

En una comparecencia ante lo medios en la que ha estado acompañada por miembros del Grupo Parlamentario del PP, Sandra Valencia ha dado su versión sobre ocurrido en el pleno de ayer, en el que, según De Miguel, tras el debate de una iniciativa sobre la educación afectivo-sexual en los colegios, le amenazó diciéndole “protege a tus hijos”. “Yo no he amenazado nunca a nadie y menos a la señora De Miguel”, ha indicado la diputada del PP, que ha relatado que cuando terminó el debate de la iniciativa e iba a salir del hemiciclo, al pasar cerca de su escaño “en un tono conciliador y totalmente tranquila” se acercó a ella “para reflexionar sobre algunas de las cosas que se habían debatido”.

Ha negado que le agarrase del brazo como denuncia De Miguel, sino que intentó “acariciarla haciéndole ver que no la estaba amenazando, pero no me dejó terminar”, por lo que se quedó muy sorprendida de su reacción y lo que se ha generado después. En este sentido, ha insistido en que tiene la conciencia tranquila y que está “muy dolida por esta situación, que no es agradable, que no me gusta, porque no estoy acostumbrada a este tipo de cosas”.

“Mi tono fue conciliador, de Sara a Irene, dejando atrás los partidos, por eso le digo protege a tu hijos, no como amenaza sino del tipo son lo más preciado para ti como las mías son para mi y hay que luchar por protegerlos”, ha aseverado la diputada del PP, que reitera que su intención era “una reflexión sana, apolítica entre dos madres, aunque con posturas muy contrarias”.