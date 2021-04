Más de 1.150 personas se vacunan en el llamamiento masivo del área de salud de Mérida

Un total de 1.150 personas se han vacunado en el llamamiento a la vacunación para los nacidos en el año 1956 realizado por el área de salud de Mérida en los dos puntos habilitados a tal efecto en la Institución Ferial de Mérida (IFEME) y en el Palacio del Vino de Almendralejo, lo que representa el 73 % del censo de este grupo.

Según han informado a Efe desde el Servicio Extremeño de Salud (SES), en Ifeme estaban llamados a vacunarse 945 personas pero se han quitado a los 85 de Guareña debido a la situación epidemiológica de la localidad, con lo que quedaban 860 personas, de las que se han vacunado 608.

Por su parte, en el Palacio del Vino en Almendralejo se han vacunado 542 personas nacidas en 1956, de las 717 que estaban llamadas a acudir a este proceso de vacunación.

Desde el Área de salud de Mérida se ha llamado a parte de los que no han acudido a vacunarse. Al respecto, según el SES, el 5 % de las personas a las que se ha llamado no han sido localizadas, el 7 % ha rechazado la vacunación, otro 7 % ha pasado el covid en los últimos meses y un 8 % no ha podido acudir "por no estar o no haberse enterado", a la espera de que "se les vuelva a llamar para vacunarse".

La gerencia de este área de salud hace una valoración "muy positiva" de este proceso, "tanto en la buena organización como en la respuesta ciudadana".

En su perfil en una red social, el consejero de Sanidad, José María Vergeles, también ha destacado, "eliminando todos los factores de confusión del estudio, el "éxito del 91 " de este llamamiento masivo a la vacunación en el Área de Salud de Mérida. "Gracias a la generación que nació en 1956 y a todos los profesionales y voluntarios que lo han hecho posible", ha subrayado.