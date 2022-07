Extremadura registra ya una quincena de casos de viruela del mono, ninguno grave

Extremadura ha registrado hasta el pasado viernes una quincena de casos de viruela del mono, todos ellos hombres, de los cuales ninguno ha precisado ingreso hospitalario.

Preguntado por los medios en relación a cuales serán los pasos a seguir por la región después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya decretado la enfermedad como emergencia de salud internacional, el consejero extremeño de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha dicho que la comunidad se adaptará a lo determinado por este organismo.

Vergeles ha afirmado que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y la Ponencia de Alertas de la Comisión de Salud Pública trabajan desde hace tiempo en un protocolo para filiar los brotes que se producen, más si se tiene en cuenta que España es el país “con más casos”.

En este sentido, el pasado viernes se estableció la adaptación necesaria “para filiar aún mejor las características de los brotes”.

De la quincena de casos registrados en Extremadura hasta el viernes todos eran hombres, de edades entre 20 y 63 años, sin precisarse ingreso hospitalario ni producirse fallecimientos, todos ellos vinculados al entorno más cercano, ha dicho.

Todos los casos fueron además “importados”, por un contacto “muy estrecho, con intercambio de fluidos”, y en más de un 94 por ciento de ellos en personas con un calendario vacunal donde no estaba incluida la vacuna de la viruela “al entenderse en España que la enfermedad estaba erradicada”.

El consejero extremeño ha explicado que “se trata de una enfermedad que forma parte de la globalización actual”, y ha animado a las personas con síntomas a que “no lo sientan como un estigma”, ya que deben acudir a los centros sanitarios en aras a una óptima filiación de los brotes.

“En este país se es muy dado a que, como se contagia por contacto estrecho, se relaciona con determinadas prácticas de riesgo que están estigmatizadas, lo que lleva a no consultar al médico, lo cual es un error, pues una enfermedad no se puede tratar si no se conoce”, ha dicho José María Vergeles.