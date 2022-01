Un extremeño espera una media de casi 145 días para una operación, un mes menos

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha manifestado que al cierre del segundo semestre de 2021 había 24.245 pacientes esperando para una intervención quirúrgica frente a los 24.670 del segundo semestre del 2020, lo que representa una bajada del 1,72%, o lo que es lo mismo, 425 pacientes menos.

Concretamente, en el segundo semestre de 2021 se sometieron a una intervención quirúrgica 74.616 pacientes frente a los 58.548 del segundo semestre del 2020, lo que supone un incremento del 27,4% respecto al mismo periodo del 2020, por lo que ha agradecido la labor de todos los sanitarios que con su trabajo han posibilitado este incremento de la actividad.

Por otro lado, el consejero ha detallado que en la lista espera quirúrgica en el segundo semestre 2021 entraron 75.187 pacientes frente a los 59.081 del segundo semestre del 2020 lo que supone un incremento del 27,3%, y que según Vergeles “se debe a la demanda oculta y a que en el primer semestre del 2021 habíamos incrementado mucho las consultas externas y las listas de espera son vasos comunicantes”.

En lo relativo a los tiempos medios de espera, los pacientes que esperan más de 180 días para una intervención quirúrgica se han reducido en un 26,48% y el tiempo medio de espera se ha reducido en 30 días con respecto al segundo semestre del 2020, pasando de los 174,97 días a los 144,83.

Según el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, las especialidades con más tiempo medio de espera son cirugía vascular, cirugía plástica, neurocirugía y maxilofacial. Por especialidades, traumatología, cirugía general y oftalmología suponen más de 60% de la lista de espera.

Consultas externas

En lo relativo a consultas externas, Vergeles ha detallado que en el segundo semestre del 2021 entraron 406.156 pacientes frente a los 309.994 del mismo periodo de 2020 (+96.162), lo que supone un incremento del 31%. Además, ha aumentado la actividad en primeras consultas y en consultas sucesivas en un 13,57% por lo que en el segundo semestre del 2021 salieron de las listas de espera de primera consulta, 389.614 pacientes, esto es un 17% más que en el mismo periodo del 2020.

Los pacientes que esperan más de 60 días para una consulta son similares a los del segundo semestre del 2020 y los tiempos de espera para una consulta se han reducido a los 73 días de los 110 del mismo periodo de 2020 (-33,97%). Oftalmología, traumatología, rehabilitación y reumatología suponen más de 50% de la lista de espera de consultas externas.

Demanda oculta

En lo referente a las pruebas diagnóstico-terapéuticas, en el segundo semestre del 2021 entraron 292.057 pacientes frente a los 228.179 del mismo periodo del 2020, por lo que se ha producido un incremento del 28%. De ellos, se ha atendido a 281.274 frente a los 223.542 del mismo periodo de 2020, lo que supone un incremento de actividad del 25,83%. Los pacientes pendientes de cita para estas pruebas en el segundo semestre del 2021 se incrementan en un 18,89% respecto al mismo periodo de 2020 aunque los pacientes pendientes de cita se ha reducido un 16%.

El vicepresidente segundo ha manifestado que el segundo semestre del 2021 ha sido “muy especial” por lo que ha supuesto y supone la COVID-19, porque ha habido que responder a problemas de salud no COVID y al mismo tiempo “aflorar la demanda oculta” que Vergeles ha explicado como “las intervenciones quirúrgicas, consultas externas y pruebas diagnostico-tarapéuticas a las que estando citado el paciente no acudió en los semestres anteriores por miedo a contagiarse de la COVID-19 o que no se han producido como consecuencia de las reestructuraciones de la actividad de los diferentes servicios con motivo de la pandemia” y “lo que hemos pretendido es recuperar toda esa actividad que podríamos tener acumulada”.