Mérida acogerá la manifestación regional del Orgullo LGTBI este miércoles 28 de junio

Mérida acogerá este miércoles 28 de junio la manifestación regional por los derechos de las personas LGTBI en una semana en la que la ciudad renovará su compromiso con este colectivo con el lema “Nuestros derechos no se tocan”.

El concejal de LGTBI/Diversidad Angel Calle, ha destacado que desde que en 2015 se creara la Delegación LGTBI del Ayuntamiento, Mérida ha sido un “referente” en la reivindicación de los derechos de este colectivo, un hecho que se afianza con la elaboración del primer Plan LGTBI de la región y uno de los primeros a nivel municipal.

“En este momento convulso, de oleadas neoconservadoras, de mentes retrógradas, Mérida se ofrece al resto de Extremadura como ciudad refugio LGTBIQ, porque Mérida no es solo su capital administrativa, sino que tiene por bandera la defensa de sus derechos e identidades”, ha señalado, según ha informado el Consistorio en una nota.

La programación de la Semana del Orgullo empezó el viernes 23 con la colocación de las banderas LGTBI en el Ayuntamiento y siguió al día siguiente en el Centro Cultural Nueva Ciudad con la representación de la obra teatral “Porno”, de la Roca Producciones.

La emisora municipal Radio Forum emitirá un programa especial este martes 27, y al día siguiente se celebrará la manifestación por el Orgullo LGTBI de Extremadura, que partirá a las 20 horas partiendo del Parque López de Ayala acompañada de la batucada Santuka de Fuego.

A su llegada a la plaza de España se procederá a la lectura de un manifiesto para dar paso al concierto de “La Prohibida y Algors”, que presentará “El agua y el Rayo”, y la amenización de JC Corrales.

La semana de actividades por el Orgullo LGTBI se cerrará el viernes día 30 con la actividad DRAG-KIDS, un espectáculo participativo para niñas y niños “con bailes y canciones de ayer, hoy y siempre y donde la diversidad es su característica esencial”.

Como final, se dará paso al espectáculo músico-teatral “Folklórica Moderna” de Ex3Producciones “con una fusión descarada de copla y cabaré y la participación activa del público”.

Calle, junto a Sisi Cáceres y Silvia Tostado, representantes de la asociación Extremadura Entiende y la Fundación Triángulo, respectivamente, y la delegada saliente de LGTBI/Diversidad, Pilar Amor, han presentado este viernes los actos conmemorativos de la Semana del Orgullo LGTBI.

Sisi Cáceres ha señalado que se ha optado por el lema “Nuestros derechos no se tocan” porque “con el panorama político que tenemos por delante, queremos reforzar el mensaje de que nuestros derechos no se tocan, no solo los del colectivo LGTBI, sino de todos”.

En la misma línea, Silvia Tostado ha señalado que “es el momento de estar juntos y juntas, con todas las organizaciones con las que construimos la ciudadanía para acudir a la manifestación”.