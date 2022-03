Pintadas fascistas y proclamas a Vox en un mural infantil contra la violencia de género en un pueblo de Cáceres

La ultraderecha ha hecho acto de presencia en un colegio de Extremadura. El centro de Educación Infantil y Primaria Lucio García de Peraleda de la Mata (Cáceres, 1.390 habitantes) ha aparecido con pintadas fascistas, proclamas a favor de Vox y varias banderas de España.

Los grafitis se han realizado en la fachada exterior del colegio, concretamente en la puerta de entrada y en un mural contra la violencia de género que habían realizado los alumnos de este centro. El mural está protagonizado por una niña bajo un arco iris de nombre Pepuca. Se trata de un proyecto educativo en el que la protagonista planta cara al monstruo que simboliza la violencia de género.

En el mural y en la entrada han aparecido banderas de España, un 'Viva Vox' y una esvástica, aunque mal pintada. Además, los alumnos escribieron en el mural nombres de mujer, pero lo vándalos también han pintado varios nombres de varones.

El Ayuntamiento, gobernado por el PP, ha condenado estos actos por el daño que supone para el mobiliario urbano y las arcas municipales, pero en su cuenta en Facebook no hace mención al significado de la simbología de fascista y de ultraderecha, como le han recriminado algunos vecinos en esa red social.

Un vecino de Peraleda de la Mata ha lamentado en redes sociales “las caras de sorpresa, tristeza, incomprensión de los peques” cuando vieron el mural con las pintadas vandálicas.

Otra personas escribe: “Si tantas ganas tienen los ultraderechistas del partido de Vox de expresarse y visibilizarse, que salgan a la luz del día y que compartan de forma pública sus ideas y costumbres y sus ganas de no dormir por la noche”.

Una de las madres con hijas en este colegio ha escrito en la entrada publicada por el Ayuntamiento que las menores han recordado “mientras comíamos, todo el tiempo que emplearon en preparar, junto a todo el cole, el mural de Pepuca. Imaginarlo, prepararlo, organizar los turnos, los colores... hemos recordado también la ilusión con la que fuimos a ver el mural, la ilusión con la que nos lo enseñaron, la admiración con la que nos contaron el cuento de Pepuca”.

El relato explica que Pepuca era una niña que se enamoró de un monstruo, muy amable, encantador, guapo por fuera, pero que escondía algo que fue descubriendo poco a poco. Pronto empezó a menospreciarla y a decir lo que tenía que hacer, decir, o vestir hasta que un día se llevó lo único que le quedaba a Pepuca: su sonrisa. La madre relata que el monstruo no podía sonreir “porque no sabía”. Pero un día, Pepuca no pudo más y decidió que no iba a seguir permitiendo eso.