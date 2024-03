El SES indemniza a la familia de un paciente que murió tras perforarle la vejiga en una prueba

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha admitido la mala praxis en el fallecimiento de un paciente tras una perforación de vejiga durante la realización de una prueba de RTU, motivo por el cual ha tenido que indemnizar a la familia, que presentó una reclamación por responsabilidad patrimonial.

Los hechos se remontan a septiembre de 2021, cuando el paciente, de 77 años, ingresó en el Hospital Don Benito-Villanueva (Badajoz), en el Servicio de Urología, para someterse a una RTU vesical.

“Lo que queremos es que se reconozca que hubo una negligencia, a nosotros el dinero no nos importa, lo que me gustaría es que mi padre no hubiera fallecido”, ha expuesto, en declaraciones a EFE, Montserrat, hija del fallecido, que no quiere que se conozca la cantidad concreta recibida al considerar que “no hay dinero en el mundo equiparable a la vida de su ser querido”.

La esposa e hijos del fallecido acudieron a la asociación El Defensor del Paciente para interponer la reclamación, presentada en junio de 2022, en tiempo y forma, siete meses después de su muerte y tras recopilar toda la documentación necesaria.

Según la resolución del SES, recibida el pasado mes, los hechos infringieron la 'lex artis' en la asistencia sanitaria sobre esta persona, basándose, entre otros aspectos, en el informe de la inspección médica que esgrimía “dudas razonables” sobre el proceso, a su juicio, “mejorable”.

En este sentido, añade que hubo una “pérdida de oportunidad” en el diagnóstico y tratamiento precoz de la perforación que pudo “condicionar el fatal desenlace” ya que el paciente debería haber sido sometido a una exploración y reparación quirúrgica inmediata, según el informe. Apunta a la necesidad de indemnizar por los daños y perjuicios causados a la familia, una responsabilidad patrimonial mayor que se consultó a la Comisión Jurídica de Extremadura al ser mayor de 50.000 euros, según consta.

Montserrat se ha mostrado agradecida por la sensatez con la que han llevado el caso desde la asociación, en concreto, el abogado Eduardo Curiel, y ha deseado que la resolución sirva de “apoyo y referencia” a otras personas en su misma situación.

“No estamos hablando de un jarrón”

“Mi padre ha fallecido, no estamos hablando de que se ha roto un jarrón, esto es bueno para que la gente sepa qué se puede hacer en estos casos”, ha expuesto a la vez que se ha mostrado aliviada al poder “pasar página” y “cerrar este libro” con la notificación, ya firme.

Según recalca la asociación, durante el transcurso de la prueba RTU vesical, se produjo una perforación en la vejiga del paciente tras la cual un TAC mostró la salida de abundante líquido, orina, en la zona retroperitoneal, sin poder identificarse el lugar de la perforación.

En lugar de realizar una intervención quirúrgica inmediata, “lo que hubiera permitido identificar el punto de la perforación y su pronta reparación”, se colocó una sonda para evacuar el líquido libre, “lo que no solucionó la perforación” sino que favoreció la formación de coágulos, mientras que la vejiga terminó por desgarrarse en varios puntos. Posteriormente se realizó la cirugía, y tras su ingreso en UCI, el paciente falleció días más tarde, al no poder superar el cuadro clínico.