Vara asegura que si la planta de residuos de Salvatierra de los Barros (Badajoz) no cumple la ley, no habrá proyecto

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha manifestado este viernes en Cáceres que la tramitación del proyecto para instalar una planta de residuos industriales en Salvatierra de los Barros (Badajoz) será “muy exigente, si no cumple la ley, no habrá proyecto”.

A preguntas de los medios tras el acto conmemorativo del 20 aniversario del Programa Regional de Cuidados Paliativos de Extremadura, Vara ha recalcado que “vamos a ser muy exigentes con este proyecto, como con todos” y que “debe primar el cumplimiento estricto de la legalidad”.

Al respecto, y ante las críticas de la oposición por la falta de transparencia, Vara ha recordado que todos los partidos políticos que se están pronunciando sobre el tema “lo hacen porque la Junta de Extremadura en su momento hizo público este proyecto”.

Y ha recalcado que “vamos a someter el proyecto a una muy exigente tramitación pública que va a ser conocida por todo el mundo, que podrá dar su opinión y sus posiciones; eso es la transparencia”.

A preguntas sobre su opinión del proyecto, Vara ha aseverado que “no” es su posicionamiento lo que cuenta porque “nuestras opiniones son importantes hasta que se tiene que aplicar la ley”.

A lo que ha añadido que “un país desarrollado, prospero, equitativo es aquel que distribuye armónicamente el desarrollo industrial, y en eso estamos. Ese desarrollo también tiene sus consecuencias. Tenemos que ser conscientes de que, a futuro, va a ver residuos de batería, residuos de fotovoltaicas… todo eso tendremos que ser capaces de procesarlo”.

En este sentido, “el desarrollo tiene una cara amable y otra menos amable. Lo que a este caso se refiere, yo soy el responsable de garantizar que la inquietud de toda esa ciudadanía se torne en certidumbre. Yo me pongo a la cabeza de la manifestación si hace falta”, ha continuado.

“La ley es la ley” y “lo fácil es decirle todos los días a la gente lo que quiere oír; pero eso no es lo que hace un buen gobernante”, no obstante, si es un proyecto que “excede en gran medida las leyes, no habrá proyecto”, ha recalcado.

Por último, Vara ha mostrado su respeto por las protestas ciudadanas y el rechazo que el proyecto ha suscitado entre los vecinos que es “comprensible”.