"Camarón se convirtió en el representante de los gitanos en un entorno adverso"

Era la oportunidad de contar la historia detrás del mito, de trasmitir por qué Camarón está a la altura de las grandes leyendas de la música internacional. Así describe el director algecireño Alexis Morante el documental Camarón: flamenco y revolución que conmemora el 25 aniversario de la muerte del cantaor.

Se ha estrenado en cien salas comerciales de toda España y supone el segundo trabajo del cineasta este año, ya que también participó como co-director en Sanz: Lo que fui es lo que soy. Afincado en Los Ángeles desde hace diez años, Morante nos explica en esta entrevista el origen y el desarrollo de este trabajo que muestra una parte del archivo familiar del cantaor.

Camarón. Flamenco y revolución

De Camarón se ha contado casi todo y además en muchas versiones. En YouTube está todo el material audiovisual oficial. ¿Qué quedaba por contar de este artista?

Cuando me propusieron dirigir este proyecto sentí vértigo. Camarón es una figura tan grande que parecía que todo estaba contado. Especialmente, en el 25 aniversario de su muerte. Me desprendí de cualquier presión para contar la historia de un modo personal, como si fuera una película de ficción en tres actos. No queríamos obsesionarnos con conseguir nuevas declaraciones o imágenes inéditas. Raúl Santos (co-guionista) y yo tomamos dos decisiones: no iba a hacer ninguna entrevista actual y se iba a contar todo con material de archivo. El narrador, que realmente es un personaje, nos contaría la historia como le diera la gana. Todo guiado por la emoción.

Camarón. Flamenco y revolución

A pesar de la leyenda que describe a Camarón como una persona ensimismada, el documental sorprende porque ofrece una visión de Camarón sonriente y feliz.

Esa fue la sorpresa que yo me llevé al descubrir el material. Mi idea era buscar el lado de leyenda, el mito de la estrella del rock pero en el universo del flamenco. En el panorama internacional hay muchas leyendas de la música como Elvis Presley, Michael Jackson, Bob Marley, Miles Davis… Camarón, además de ser el revolucionario del flamenco, se convirtió en el representante de los gitanos en un entorno sociocultural adverso. Tiene la desgracia de morir joven y convertirse en un icono del siglo XX. No creo que haya nadie así en España. Camarón es mucho más de lo que creemos y el futuro lo seguirá poniendo en su sitio.

En la última etapa de su vida se muestra, en cambio, a un José Monje tranquilo, consciente de la muerte y casi místico, ¿crees que fue así, que encontró cierta paz al final?

No lo se. Sí puedo decir que estaba muy bien cuidado y protegido por su mujer, La Chispa, y su familia. Eso es fundamental cuando alguien afronta la muerte. Camarón se diferencia de otros grandes de la música en algo muy importante: a todos los engulle el éxito y no lo soportan, se autodestruyen. Con Camarón esto empezó así (su problema con las drogas, su cambio de actitud, su declive…), pero se recuperó y comenzó su etapa más internacional, tiene un cuarto hijo, se siente cómodo, pero le llega un cáncer. Eso cambia totalmente la historia del mito y de la persona. Él sabe que va a morir cuando más ganas tienen de vivir. No se quiere ir, quiere seguir aportando, quiere ver a sus hijos crecer… pero la enfermedad es implacable.

Seguir leyendo en Filmand