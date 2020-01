El actor Antonio Banderas y la actriz Belén Cuesta abanderan el talento andaluz en los Goya de Málaga

La 34ª edición de los Premios Goya ha encumbrado nuevamente a Pedro Almodóvar y a la que está llamada a ser la gran obra de su madurez como director. Dolor y Gloria encara el camino hacia los Oscar después de hacer los deberes en casa ganando los premios principales salvo el de Mejor Actriz. Y Pedro Almodóvar ha logrado brillar de nuevo con una obra en la que lo es todo.

Almodovar siempre fue el director, el guionista, el autor, el artista… Ahora, para cumplir sus cuarenta años tras la cámara, también es el protagonista de la historia. El que aún es el director más internacional del cine español ha construido a su alter ego Salvador Mallo, un personaje con el que ha jugado a mezclar la autobiografía con la autoficción.

Y esta noche, la Academia del Cine le ha otorgado su tercer Goya al Mejor Director, el cuarto a la Mejor Película y el segundo al Mejor Guión Original. Incluso se ha permitido el lujo de hacer un spoiler durante el paseo por la alfombra roja, al desvelar que Penélope Cruz volverá a anunciar el nombre de la ganadora del Oscar a la Mejor Película Extranjera a la que concurre con su última obra. Como quien ya supiera que volverá a llenarle de gloria gritando su nombre.

Y después de ser ya universal, Antonio Banderas se unió a la fiesta almodovariana ganando su primer Goya tras la ocasión frustrada años ha en Matador. En su octava película con Almodóvar que le ha dado su primer Goya, el actor malagueño no pudo sino deshacerse en elogios hacia su director: ”Los mejores trabajos los he hecho contigo”. Tras sufrir un ataque al corazón hace hoy justamente tres años, Banderas cerró su discurso con un alegato. “No sólo estoy vivo, sino que me siento vivo”.

