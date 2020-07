'Cachita': tras las huellas ocultas de la esclavitud en Andalucía

Hay cierta emoción en el ambiente. Los rodajes regresan, poco a poco a Andalucía. En este caso, se trata de Cachita. La esclavitud borrada, con Álvaro Begines en la dirección y la producción, hablando sobre una etapa invisibilizada de nuestra historia: la esclavitud en Andalucía. Un hecho que ni los genes ni los anales pueden negar.

El rodaje del documental también tiene su historia, ya que la grabación quedó interrumpida en Barcelona horas antes del estado de alarma y el equipo pudo regresar a casa in extremis. Más de tres meses después, Begines ha podido retomar lo que quedó en suspenso. Lo hizo la semana pasada rodando las secuencias de ficción en el Muelle de las Carabelas en Palos (Huelva) y desde este martes en la Hacienda Los Frailes de San Alberto en Los Palacios y Villafrancas (Sevilla), de donde es oriundo el director y también componente del mítico grupo No Me Pises Que Llevo Chanclas.

Aunque se trata de un rodaje con una veintena de personas, entre equipo técnico y artístico, las medidas sanitarias se siguen a rajatabla: todo el mundo lleva mascarilla (la distancia de seguridad en un rodaje es una misión imposible), un técnico de producción limpia las suelas de los zapatos con desinfectante y una alfombr(ill)a roja nos da el último repaso a un calzado tan esterilizado que podríamos bailar claqué sobre la mesa de operaciones de un cirujano. Hasta ahí la también histórica etapa de la pandemia.

Cachita. La esclavitud borrada cuenta un largo episodio de nuestra historia borrada por la mano que firmaba la historia… pero también por aquellos que la sufrieron. El documental presenta a tres personajes históricos fundamentales en la historia de la esclavitud, como Juan Latino (Emilio Buale lo interpreta en las secuencias ficcionadas), esclavo negro que llegó a convertirse en profesor de la Universidad de Granada; Cándida La Negra, la última esclava que vivió recogida por una familia gitana tras un naufragio en el Puerto de Santa María en los años 40 del siglo XX (Kenia Echenique) y Pedro Blanco (Salva Reina), el negrero más importante de todos los tiempos, nacido en Málaga.

