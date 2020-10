El Gobierno de Feijóo pide a los universitarios que no regresen a su casa familiar durante el fin de semana

La Xunta de Galicia pide a los estudiantes universitarios que no regresen a casa de sus familias este fin de semana. Aunque el regreso al domicilio es una de las excepciones que contempla el Gobierno gallego para las nuevas restricciones que entrarán este viernes en vigor, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, demanda a los estudiantes que limiten sus movimientos y eviten poner en riesgo a sus familias.

La Xunta cierra las siete principales ciudades de Galicia y prohíbe las reuniones de no convivientes hasta el martes

El Gobierno gallego ha ordenado hoy el de seis de las siete ciudades de la comunidad, que se suman así a la de Ourense, que lleva más de tres semanas con las entradas y salidas de su término municipal restringidas, además de limitar las reuniones a solo personas que vivan bajo el mismo techo. Cada una de las urbes de Galicia hay un campus universitario, por lo que la petición afecta por igual a los estudiantes de las tres universidades gallegas. Habitualmente, los viernes se produce un movimiento de universitarios que regresan a sus domicilios y otro los domingos de vuelta a las ciudades para retomar las clases.

El cierre perimetral permite a los estudiantes regresar a sus domicilios familiares "con el DNI" --donde estén empadronados-- desde la ciudad en la que cursen sus estudios. "Espero que no lo hagan, sería una lástima", aseguró el conselleiro. Con el argumento de que las medidas buscan "limitar la movilidad y salvar vidas", Comesaña reclamó a los estudiantes que no se desplacen y no pongan "en riesgo a su familia". "Apelamos a que cualquiera aplique el sentido común", dijo a los estudiante, "los animo a que permanezcan en sus domicilios con los convivientes con los que están ahora y no expongan a sus familias".