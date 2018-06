El Ayuntamiento de Lugo declara "persona non grata" a los miembros de 'la manada'

José Ángel Prenda Martínez, Ángel Boza Florido, Antonio Manuel Guerrero Escudero, Alfonso Jesús Cabezuelo y Jesús Escudero Domínguez ya son formalmente "persona non grata dentro del término municipal de Lugo". Los seis grupos que conforman la corporación del Ayuntamiento lucense han acordado este jueves una declaración institucional en la que quieren manifestar la unanimidad en su "repulsa y rechazo social" a la "conducta" de los cinco hombres condenados por su agresión sexual a una joven en las fiestas de San Fermín de Pamplona en el 2016.

En la jornada en que ha trascendido que uno de los miembros de 'la manada' -Guerrero, guardia civil de profesion- intentó renovar su pasaporte tres días después de salir en libertad provisional a pesar de tener prohibido viajar al extranjero, el consistorio lucense pretende lanzar un mensaje de "carácter educativo y pedagógico; que estamos en contra de la falta de igualdad y de los abusos de la violencia de género", señala la alcaldesa, Lara Méndez. Esta declaración, agrega la regidora socialista, quiere hacer ver que "este tipo de actitudes" no son "aisladas", sino que se trata de un problema social que es necesario atajar.

Según el documento secundado por PSdeG, PP, Lugonovo, BNG, Ciudadanos y ACE, la puesta en libertad provisional de los miembros de 'la manada' ha supuesto "un duro golpe para las mujeres víctimas de violaciones o abusos sexuales" y "ha generado rechazo y alarma social, lo que ha llevado a movilizarse en las calles a miles de personas en múltiples municipios". Para el Ayuntamiento de Lugo, las instituciones públicas "deben tomar iniciativas encaminadas a educar y prever todo tipo de violencia machista, pero también visibilizar hechos que son un clamor social" como este, que "ha mostrado que la sociedad está caminando por delante de las instituciones, de la legislación y de la propia justicia".

El Ayuntamiento de Lugo, agrega la declaración, se muestra "sensible ante el dolor" de esta y "de otra víctimas de hechos que denigran las libertades de las mujeres". Por eso emite este pronunciamiento político e "insta" a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) a animar a los municipios a los que representa a que "se pronuncien en este sentido". "Las mujeres y hombres de los ayuntamientos gallegos no aceptamos a individuos que son capaces de intimidar, robar y violar mujeres; por lo tanto, no son bienvenidos".

Esta declaración institucional llega después de que el Ayuntamiento de Pontevedra se haya dirigido a la Fegamp para reclamar esta declaración como "persona non gratas" para los miembros de 'la manada' en toda Galicia. En este sentido, el BNG de Lugo propuso nos últimos días que la corporación lucense se pronunciara en el sentido aprobado este jueves, algo que el Bloque también hará en otros municipios.