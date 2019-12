Feijóo echa mano de ETA para desdeñar las críticas de la oposición al cierre del paritorio de Verín

"Cuando volvamos a tener pediatras recuperaremos los partos en Verín en 24 horas". Con esa frase, seguida de una ovación por parte de los diputados del PP de una intensidad propia de las grandes ocasiones, es como Feijóo ha dado este miércoles por cerrada la sesión de control a la Xunta en el Parlamento de Galicia, en la que la oposición ha centrado sus intervenciones en la crisis política que el Gobierno gallego tiene abierta tras su decisión de cerrar el paritorio del hospital comarcal de Verín (Ourense). Unas críticas que el presidente ha despreciado un día después de que ciudadanía de Verín se manifestara a las puertas del Parlamento, acusando al resto de formaciones de "radicale" por ser "socios de Bildu, el partido de los exetarras".

El cierre del paritorio fue justificado inicialmente por la Xunta por la supuesta pérdida de habilidad de su personal por atender pocos nacimientos, pero el propio Feijóo acabó reconociendo que se debe a la incapacidad del Gobierno gallego depara encontrar pediatras que atiendan en Verín a los bebés recién nacidos o desplazarlos desde Ourense. Este miércoles Feijóo ha insistido en que la decisión de no permitir partos en Verín mientras no haya pediatras es "sanitaria" o "técnica" y ha asegurado que el paritorio se volverá a abrir si la Xunta encuentra a esos profesionales, para lo cual acaba de volver a convocar las dos plazas temporales de pediatría que ya habían quedado vacantes previamente.

Aferrándose a esos argumentos, el presidente gallego ha acusado a la oposición de "jugar con la vida de los bebés que nacen en Verín" por pedir que se reabra el paritorio, una acusación que ha lanzado después de que él mismo considerara un "insulto" que la portavoz del BNG, Ana Pontón, dijera que está "desesperado" por la crisis política que tiene abierta en Ourense, donde hasta el PP provincial, liderado por Baltar, está en contra de la medida tomada por la Xunta.

Representantes de la oposición gallega acompañan a los manifestantes contra el cierre del paritorio de Verín ante el Parlamento de Galicia, el pasado martes Praza.gal

En el debate, Pontón pidió a Feijóo que se disculpara por la manera en que fue tratada una madre que tuvo que dar la luz en Verín tras el cierre del paritorio y que fue separada de su hijo al trasladarlos a los dos a Ourense. "Violencia institucional contra las mujeres", fue la definición de Pontón, a lo que Feijóo replicó criticando la "escalada de radicalización del BNG", que dijo comprender porque "ustedes son socios de Bildu, el partido de los exetarras, pero también hay otros socios de Bildu que me van a preguntar por Verín2, en referencia a las preguntas que a continuación le formularon el PSdeG y el grupo Común da Esquerda. Una introducción de Bildu en el debate político gallego que no es nueva en Feijóo, pero que en esta ocasión no ha ido acompañada, como suele suceder en estas sesiones de control de los miércoles en el Parlamento, de ninguna referencia a Venezuela.

En el transcurso del debate el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha vuelto a repetir su crítica habitual a los pactos del PP con Vox en el resto del Estado implicando en ellos al propio Feijóo por no censurarlos. La respuesta del presidente, pocos minutos después de que él mismo citara a Bildu en su respuesta al BNG, fue la de acusar al socialista de "mezclar la salud de los bebés con Vox".

Caballero pide a Feijóo el cese de los responsables del cierre del paritorio y considera la decisión un "ataque a la sanidad pública gallega, ataque al medio rural y muestra de su falta de credibilidad". Similares críticas ha lanzado el portavoz del grupo Común da Esquerda, Antón Sánchez, que ha acusado al presidente de estar "desconectado de la realidad". "¿Usted piensa que cerrando servicios públicos se potencia que la gente viva en el rural? Cómo piensa que la gente de Verín lo iba a aceptar?", preguntó.

"Ustedes dicen que no hay pediatras, como si ustedes no hubiesen tenido nada que ver, con sus políticas aquí y con las del señor Rajoy de recortes", acusó Antón Sánchez, que concluyó asegurando que Feijóo "tiene la batalla perdida, cuanto antes rectifique mejor para usted y mejor para todos, la sociedad no le va a permitir que cierre el paritorio de Verín, está haciendo el ridículo".